ترامب يعود إلى لغة التهديد.. ماذا قال عن إيران ومضيق هرمز؟

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى لغة التهديد، حيث توعد إيران بضربة شديدة في حالة تعثر المفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري “مفاوضات جيدة للغاية” مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يجنب الطرفين مواجهة عسكرية، ومؤكدا أن مضيق هرمز “سيفتح قريبا جدا”.

وأوضح، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن إيران ستتعرض لـ”ضربة شديدة” إذا لم يُفتح المضيق أو إذا تراجعت عن مسار المفاوضات، مضيفا أن طهران تدرك عواقب فشل المحادثات.

وكشف الرئيس الأمريكي أن واشنطن كانت تستعد لتنفيذ “أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية”، قبل أن تطلب طهران، بحسب قوله، الدخول في مفاوضات.

وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران لا تعلن رسميا عن المفاوضات، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق، محذرا من أن الأوضاع ستكون “سيئة للغاية” إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.

وتزامنت تصريحات ترامب مع تقارير تحدثت عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، بهدف استئناف الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.

ووفقًا لموقع “أكسيوس”، فإن الاتفاق المقترح يمتد لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، وينص على تنظيم حركة السفن عبر المضيق، بحيث تعبر السفن المتجهة إلى الخليج عبر المسار الشمالي في المياه الإيرانية، بينما تستخدم السفن المغادرة نحو بحر العرب المسار الجنوبي في المياه العُمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران.

وفي وقت سابق كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان، الثلاثاء 4 أوت أو الأربعاء 5 أوت، إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على شبكة CNBC، أن المحادثات مع الجانب الإيراني لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن حرية عبور السفن عبر المضيق.

وأضاف أن الاتفاق سيكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعندما سُئل عما إذا كانت إيران ستُسمح لها بفرض رسوم عبور على السفن، أجاب قائلاً: “سيكون هناك حرية كاملة للحركة”.

وتابع: “على الرغم من أن الأوضاع لا تزال متوترة بعض الشيء خلال الأيام الماضية، فإننا شهدنا بالفعل خروج عدد كبير من السفن حتى الآن”.

وعقب هذه التصريحات، تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي بنحو 4% لتتداول دون مستوى 77 دولارًا للبرميل.

وأشار بيسنت إلى أنه يتوقع مزيدا من انخفاض أسعار النفط بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: “هناك مئات، وربما ألف سفينة، تنتظر في المنطقة للخروج.

ولا يتعلق الأمر بالطاقة فقط، بل يشمل أيضا الأسمدة، والمنتجات النفطية المكررة، ومختلف الغازات الصناعية. وقد نشهد انفراجًا كبيرًا في الأسواق مع تراجع أسعار هذه السلع.”