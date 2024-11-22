ترامب يعين محامية “مثيرة للجدل” وزيرة للعدل

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مرشحة جديدة لوزارة العدل، من المقربين منه بعد انسحاب مرشحه مات غيتز المثير للجدل.

ونشر ترامب عبر حسابه بمنصة “تروث سوشال”، ترشيح المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي، لمنصب وزيرة العدل.

وأشار ترامب إلى أن بوندي عملت كمدعية عامة لقرابة 20 عاما، مضيفا أنها “تعاملت بصرامة مع المجرمين، وجعلت الشوارع آمنة للعائلات في فلوريدا”.

وتدين المرشحة لتولي وزارة العدل بالولاء لدونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من الجمهوريين ساندته خلال محاكمته في نيويورك في قضية تزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية للممثلة “ستورمي دانيلز”، والتي أفضت لإدانته بـ34 تهمة جنائية، كما أنها عبّرت عن مواقف منددة بالملاحقات القضائية التي استهدفته.

كما يعود الجدل حول بوندي أيضا إلى عام 2016، حين فتح المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقاً في شبهات تجاوزات مالية تتعلق بمؤسسة ترامب الخيرية. التحقيق أشار إلى تقديم المؤسسة هبة مالية غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار لمجموعة تدعم حملة بوندي. تزامن ذلك مع قرارها بعدم متابعة التحقيق في قضية احتيال تتعلق بترامب، وهو ما أثار اتهامات باستخدام الأموال للتأثير على قراراتها القضائية.

ويضع اختيار بام بوندي في هذا المنصب دائرة الضوء على تاريخها المهني ودورها في الدفاع عن ترامب، وسط انتقادات تتعلق بتداخل المصالح بين العمل السياسي والقانوني، كما يُتوقع أن تسعى إلى إعادة تشكيل دور وزارة العدل بما يتماشى مع رؤى إدارة ترامب الجديدة.

وجاء اختيار بوندي عقب إعلان غيتز، الخميس، سحب ترشحه لمنصب وزير العدل، بسبب مواجهته معارضة واسعة؛ على خلفية التحقيقات بحقه في لجنة الأخلاق بمجلس النواب.