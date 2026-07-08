ترامب يفجّرها: انتهى التفاهم مع إيران!

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لهجته تجاه إيران، معلنا أن صفحة التفاهم معها قد طُويت، وأن مواصلة المفاوضات لم تعد ذات جدوى.

وقال ترامب، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على هامش قمة قادة الحلف في أنقرة، إن المفاوضات مع إيران أصبحت “مضيعة للوقت”، معتبرا أن ملف التفاهم معها قد انتهى بالنسبة إليه.

وشدد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ ما يلزم لمنع ذلك، ومشيرا إلى أن الوقت الذي أُهدر في المفاوضات كان كافيا لاتخاذ قرارات حاسمة.

وفي سياق آخر، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى حلف الناتو، معربا عن استيائه مما اعتبره غيابا للدعم الأوروبي في مواجهة إيران، كما هاجم إسبانيا بسبب مساهماتها داخل الحلف، ملوحا باتخاذ إجراءات تجارية ضدها.

في المقابل، أشاد بكل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه لعب دورا في منع اندلاع مواجهة بين إسرائيل وتركيا، كما تطرق إلى ملفات أخرى، بينها غرينلاند والعلاقات مع الصين.

من جانبه، قال روته إن حلف الناتو يريد تخفيف التهديد النووي الإيراني، مشيرا إلى أن 5 آلاف طائرة أقلعت من أوروبا لدعم العمليات العسكرية على إيران، وتم إغلاق عدد من المطارات الأوروبية لدعم عملية “الغضب الملحمي”.

وأضاف أن أوروبا تشكل منصة كبيرة لانطلاق القوات الأمريكية ودعم العمليات العسكرية، مؤكدا أن الحلف سيعمل على تنفيذ الاتفاق مع ترامب بشأن غرينلاند “خطوة بخطوة”.