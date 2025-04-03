ترامب يفرض تعريفات جمركية على جزيرة صغيرة لا تسكنها سوى البطاريق !

دونالد ترامب وهو يرقص بعد أن ألقى كلمة عقب النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في بالم بيتش، 6 نوفمبر 2024.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن الدول التي تشملها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها، وقد كشفت تلك القائمة أنها تضم حتى بعض المناطق التي لا اقتصاد لها، ولا سكانها على الإطلاق.

ومن بين هذه المناطق جزر هيرد وجزر ماكدونالد، وهي إقليم خارجي أسترالي في جنوب المحيط الهندي، والتي فرض عليها ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10%.

وكشفت “سي أن أن” في تقرير لها اليوم، أن جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد “صغيرة” و”صخرية” و”مغطاة بالجليد بنسبة 80%” و”قاتمة”، وهذا نقلا عن كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجزر غير المأهولة بالسكان، والمدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقد انتهى النشاط الاقتصادي هناك بشكل أساسي في عام 1877، عندما انتهت تجارة زيت فقمة الفيل، وغادر السكان البشريون من صائدي الفقمة الجزر النائية، التي تقع في طريقها من مدغشقر إلى القارة القطبية الجنوبية.

كما استهدفت رسوم ترامب جزر كوكوس هي إحدى المناطق الأسترالية التي يبلغ عدد سكانها 600 نسمة، وتُرسل هذه المنطقة 32% من صادراتها (السفن) إلى الولايات المتحدة، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية.

كما استهدفت رسوم ترامب جزيرة يان ماين النرويجية الصغيرة، التي كانت محطةً سابقةً لصيد الحيتان. لكن لا أحد يقيم فيها بشكل دائم، فلم يعد يتناوب عليها سوى بعض العسكريين، واقتصادها صفر، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، الذي يصفها بأنها جزيرة “جبلية مهجورة”.