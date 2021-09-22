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جواهر

ترامب يقاضي ابنة شقيقه لسبب غريب

جواهر الشروق
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ترامب يقاضي ابنة شقيقه لسبب غريب

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شكوى ضد ابنة شقيقه ماري ترامب وصحيفة “نيويورك تايمز” يتهمهما “بالتآمر من أجل الحصول على مستندات سرية بغرض الإضرار به” بعد نشر تحقيق عام 2018 نالت الصحيفة عنه جائزة “بوليتزر”.

ويزعم ترامب، أن ابنة أخيه، البالغة من العمر 56 عاما، خالفت اتفاقا يمنعها من كشف هذه المستندات.

وعرض تحقيق “نيويورك تايمز” كيف جمع المطور العقاري السابق ثروته، فذكر أن دونالد ترامب الذي يؤكّد أنه بنى إمبراطوريته بمفرده، تلقى في الواقع من والده على مدى سنوات ما يعادل 413 مليون دولار حاليا، تم تحويل قسم منها له عن طريق شركة صورية للتهرب من الضرائب.

وقد كشفت ماري ترامب في مذكراتها التي أصدرتها عام 2020 بعنوان (أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم)، أنها المصدر الرئيسي لتحقيق “نيويورك تايمز”.

ابنة شقيق ترامب تكشف علاقته ببعض زعماء العالم

وسابقا نشرت ماري ترامب، شهادة حول عمها وكشفت علاقته ببعض زعماء العالم.

وقالت ماري في حوار مع موقع “Business Insider”، إن ترامب، خلال فترة ولايته، أولى أهمية لآراء نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكثر من آراء القادة الأوروبيين الآخرين.

وأشارت أن شخصية بعض السياسيين، من أمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لم تكن تثير إعجاب عمها.

وأضافت أنه أعرب عن تقديره لوجهة نظر الرئيس الروسي بوتين، مؤكدة أنه لا يحب التعامل مع الزملاء الذين “يريدون ممارسة الدبلوماسية”.

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التعليقات
1
  • مصر

    هي العلاقة بازت ومن البداية وبس قلت لو خلينا متحضرين انتي ليه خليتي مصر وروحتي على امريكا عشان تولدي !

    -2

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