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ترامب يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب

الشروق أونلاين
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ترامب يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب
ح. م
دونالد ترامب

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع الاتصالات مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب شكوكه بأن الأخير يتلاعب به.

ووفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن إعلام عبري، المقربون من ترامب أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، “ولا يوجد شيء يكرهه ترامب أكثر من أن يُظهَر كأنه مغفّل، لذلك قرر قطع الاتصال معه”.

وأضاف ذات المصدر: “ربما سيتغير ذلك لاحقا، لكن هذا هو الوضع حاليا”.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانبين بشأن هذه الوضعية، التي أكدتها صحيفة عبرية مقربة من اليمين، يوم أمس الخميس، والتي تحدثت عن “تراجع كبير في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترامب”. حسب ذات الوكالة.

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