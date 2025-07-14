ترامب يكشف عن لاعبه المفضّل

كشف الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب، عن لاعبه المفضّل في تاريخ الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وحضر ترامب سهرة الأحد نهائي كأس العالم للأندية، بين فريقَي تشيلسي وباريس سان جيرمان.

واستضافت المنصّة الإلكترونية المتعاقدة مع “الفيفا”، والتي بثّت وقائع مونديال الأندية، الرئيس الأمريكي ترامب البالغ من العمر 79 سنة، فقال: “في كرة القدم؟ بيليه. عندما كنت شابا، جلبوه إلى البطولة الأمريكية لكرة القدم، ولعب مع نيويورك كوزموس. لا أريد أن أكشف عن نفسي، لكن ذلك كان منذ زمن بعيد. كنت صغيرا وجئت لرؤية بيليه، الذي كان رائعا. قد يقول الناس إنني من الطراز القديم، لكنني أقول إن بيليه كان رائعا”.

وحاول اتحاد الكرة الأمريكي تشجيع ممارسة اللعبة بِبلده في أواخر السبعينيات، فجلب أسطورتَي الكرة البرازيلية بيليه والألمانية فرانتز بيكنباور إلى نادي نيويورك كوزموس.