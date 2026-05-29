ترامب يلاحق صحيفة “وول ستريت جورنال” قضائياً.. لهذا السبب!

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة “وول ستريت جورنال” واثنين من مراسليها بشأن تقرير نُشر في جويلية 2025، بسبب رسالة وجهها لرجل الأعمال جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالقاصرات.

وقال المتحدث باسم فريق ترامب القانوني في تصريحات لشبكة CNN: “أعاد الرئيس تحريك دعواه القضائية، وسيواصل محاسبة أولئك الذين يضللون الشعب الأميركي بالأخبار الكاذبة والتشهير على أفعالهم”.

وتطالب دعوى التشهير المقامة، الثلاثاء الماضي، بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، وتزعم أن تقرير الصحيفة تضمن “إخفاقات صارخة في أخلاقيات الصحافة ومعايير التغطية الدقيقة”، حسبما ذكرت CNN.

ونفى ترامب ما جاء في تقرير الصحيفة، وفي الدعوى التي رُفعت، قال فريقه القانوني إن الصحافيين “يدّعون زوراً أن ترامب كتب ورسم ووقع هذه الرسالة عام 2003″، لكنهم “لم يقدموا أي دليل على ذلك”.

وبحسب “رويترز” فإن ترامب ذكر في دعوى التشهير التي قدمت من جديد للقضاء ضد الصحيفة، أن مالك الصحيفة روبرت مردوخ أخبره بأنه “سيتولى” أمر التقرير الذي تضمن علاقته بإبستين، بعدما تواصل معه ترامب لعرض شكواه.

ووفقاً للدعوى، اتصل ترامب بمردوخ، بعدما تواصل مراسلو “وول ستريت جورنال” مع البيت الأبيض بشأن القصة الصحافية.

وجاء في الدعوى: “رداً على ذلك، قال مردوخ سأتولى الأمر، وهو ما فسره ترامب بشكل معقول على أنه يعني أن مردوخ يصدق الرئيس ترامب وأن التقرير لن ينشر”.

ومنذ عودته لمنصبه رفع ترامب دعاوى قضائية ضد منافذ إعلامية أخرى، بما في ذلك دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة “نيويورك تايمز” في سبتمبر.

وفي ديسمبر الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية BBC مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار، مدعياً ​​أنها شوهت سمعته من خلال دمج جزأين مختلفين من خطابه الذي ألقاه في 6 جانفي 2021.

