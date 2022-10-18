ترامب: “يمكنني أن أكون رئيسا لحكومة إسرائيل بسهولة”

يبدو أن دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة، يعتبر نفسه صهيونيا، إلى درجة أن يعتقد أن بإمكانه أن يصبح رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بسهولة.

ترامب كتب في منشور عبر حسابه على موقع Truth Social الذي يملكه:”لم يفعل أي رئيس أكثر مما فعلته لإسرائيل”.

وأبدى ترامب امتعاضه من عدم تقدير أتباع الديانة اليهودية، من الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لما يعتبره خدمات قدّمها للكيان المحتلّ.

قبل أن يضيف قائلا:”أما من يعيشون في إسرائيل (فلسطين المحتلة)، فمختلفون. إذ أحظى بأعلى نسبة قبول في العالم. يمكنني بسهولة أن أكون رئيس حكومة هناك”.

وقد كان ترامب وراء الاعتراف الأمريكي المزعوم باعتبار القدس عاصمة فلسطين، عاصمة للاحتلال. كما تولّى رعاية التطبيع بين الاحتلال وعدّة دول عربية.

وثائق عن رئيس فرنسا في منزل ترامب بفلوريدا

من بين المواد التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عند تفتيش مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثائق تحتوي على معلومات عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية في 14 أوت 2022، فقد صادر الـ”إف بي آي” 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف “سرّي للغاية” في خلال عملية التفتيش.

وقد تمّت عملية التفتيش في إطار تحقيق حول احتمال ارتكاب ترامب انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث عبّرت وزارة العدل عن شكوكها من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة.

وقالت الوزارة في مذكرات التفتيش، إن لديها مخاوف من أن الرئيس الجمهوري السابق يكون قد انتهك قانونا يجرّم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.

ومن بين الوثائق التي عثر عليها في إقامة ترامب بفلوريدا، وثائق تحمل عبارة “رئيس فرنسا”. غير أنها لم تكن من بين الوثائق المصنّفة “سرية”، حسب المصادر.

هذا ما عثرت عليه الـ FBI في منزل ترامب

وفي 13 أوت 2022، أظهرت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، أنه كان يحتفظ بوثائق مصنفة على أنها “سرية” في منزله.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد كشفت المذكرة أن ترامب يكون قد اخترق قانون “مكافحة التجسس”، بسبب احتفاظه بـ”وثائق دفاعية حسّاسة”، عثر عليها في مقر إقامته بفلوريدا.

وقد صادرت السلطات أكثر من 20 صندوقا في خلال عملية تفتيش منزل ترامب، حسب ما تضمنته المذكرة نفسها، وفق المصادر.

الـ FBI تداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

وفي 9 أوت 2022، داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI)، مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، حيث فتشوا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها، حسب ادعاء ترامب نفسه.

وقال ترامب في بيان تداولته وسائل إعلام دولية، أن التفتيش جاء دون سابق إعلام، وعلى نحو غير ضروري وغير لائق. مضيفا أن “استخدام نظام العدالة ضده، وهجوم الديمقراطيين، عليه لن يمنعه من الترشح للرئاسة عام 2024”.

بالمقابل، نقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن عملية المداهمة تمت بإذن قضائي، وبموافقة مدير “إف بي آي” ووزير العدل.

وتهدف المداهمة التي أجرتها “إف بي آي” في مقر إقامة ترامب، إلى البحث عن وثائق سرية حكومية مفقودة، رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض، حسب المصدر.

هل يعود ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.. ؟

8 أوت 2022: يتصدّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خيارات الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، حسب ما أظهره استطلاع حديث.

وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأحد، أن ترامب تفوّق في الاستطلاع الانتخابي الأخير على أبرز منافسيه المحتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتس.

وكان ترامب خيار 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 24 بالمئة لديسانتس، و2 بالمئة لسيناتور تكساس تيد كروز.

وعلى الرغم من أن هذا الاستطلاع غير علمي، حسب ما أشارت إليه بلومبيرغ، إلا أنه مؤشر على الشعور العام بين النشطاء الجمهوريين والناخبين على مستوى القاعدة الشعبية للحزب.

ترامب يسخر من إصابة بايدن بفيروس كورونا “مرّة ثانية”

وفي 2 أوت 2022، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من إصابة الرئيس الحالي جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، بعد ساعات عن إعلان تعافيه من إصابته الأولى.

وقال ترامب في فيديو على موقع “Truth Social” الذي يملكه:”إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه”.

قبل أن يضيف:”إنه مصاب بالخرف. لكنه يتعافى بسعادة بأحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن”. متابعا:”أتمنى لك شفاء عاجلا جو”.

وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي كيفن أوكونور في وقت سابق، أن فحص كورونا الذي أجري لبايدن كان إيجابيا، على الرغم من تعافيه ساعات قبل ذلك.

وأضاف أوكونور أن حالة بايدن سبق أن سجّلت لدى عدد من المرضى الذين يعالجون بعقار “باكسلوفيد”، حيث يتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تبقى إيجابية بعد استكمال العلاج.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم 21 جويلية، عن إصابة بايدن بفيروس كورونا. مؤكدا إنه يعاني أعراضاً طفيفة للغاية، لكنه سيخضع للعزل الصحي مع ذلك.