ترامب ينشر الحرس الوطني في واشنطن لهذا السبب

OLIVIER DOULIERY, ARCHIVES AFP
الحرس الوطني الأمريكي أمام مبنى الكونغرس/أرشيف.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 11 أوت، أنه سيضع إدارة شرطة واشنطن العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية، وسينشر الحرس الوطني لجعل العاصمة أكثر أمانًا.

ووفقا لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، وعد ترامب باتخاذ خطوات جديدة لمعالجة التشرد والجريمة في واشنطن، مما دفع عمدة المدينة إلى التعبير عن مخاوفه بشأن احتمال استخدام الحرس الوطني لدوريات الشوارع.

ونشر ترامب في منشور له على منصته “تروث صوشيال”: “ستتحرر واشنطن العاصمة اليوم! ستختفي الجريمة والوحشية والقذارة والحثالة. سأجعل عاصمتنا عظيمة من جديد! لقد ولّت أيام قتل الأبرياء وإيذائهم بلا رحمة! لقد أصلحتُ الحدود بسرعة (لم نعثر على أي مهاجرين غير شرعيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية!)، واشنطن العاصمة هي التالية!”

