ترامب ينشر فيديو لاعتقال أوباما وسجنه.. ما قصته؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مُعدَّل يظهر اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وسجنه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأظهر مقطع فيديو نشره ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوسيال” لحظة اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووضعه في السجن.

وظهر في مقطع الفيديو القصير، الذي يبدو أنه من أحد مستخدمي تطبيق تيك توك، مونتاج لمشرعين ومشرعين أمريكيين يكررون رسالة “لا أحد فوق القانون” قبل أن يظهر ترامب وأوباما جالسين معًا في البيت الأبيض.

وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى ما يبدو أنه لقطات معدلة من اجتماع ترامب وأوباما في المكتب البيضاوي في نوفمبر عام 2016، في الأيام التي تلت فوز ترامب في الانتخابات.

وفي المقطع، يمسك عميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بذراعي أوباما، ويضعانه على الأرض، ويكبلانه بالأصفاد. ثم يُصوّر الفيديو أوباما داخل سجن مرتديا زيا برتقاليا.

ويأتي هذا الفيديو بعد أن هددت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، الجمعة، بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل لمقاضاتهم بشأن تقييم الاستخبارات لتدخل روسيا في انتخابات 2016.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت تولسي غابارد، أن لديها أدلة “صادمة” و”دامغة” على قيام مسؤولين سابقين في إدارة أوباما باختلاق نظرية تواطؤ ترامب مع روسيا بعد انتخابات عام 2016 لمنع ترامب من الوصول إلى الرئاسة.