ترامب يهاجم الناتو مجددا: لم يكن موجودا وقت الحاجة

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقاداته لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا إنه “لم يكن موجودا عندما احتجنا إليه”، وذلك عقب لقائه الأمين العام للحلف مارك روته، في البيت الأبيض.

ونشر ترامب تدوينة عبر منصة “تروث سوشيال جاء فيها: “لم يكن حلف الناتو موجودا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مرة أخرى. تذكّروا غرينلاند، تلك القطعة الكبيرة من الجليد التي تدار بشكل سيئ”.

من جانبه، قال ​الأمين العام لحلف الناتو خلال مقابلة ⁠مع شبكة “سي أن أن”، في رد على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الدول ‌الأعضاء خضعت لاختبار وفشلت فيه. قال: “بعضها ​نعم، لكن الغالبية العظمى ⁠من الدول الأوروبية، وهذا ​ما ناقشناه ⁠اليوم، ‌التزمت بتعهداتها في مثل هذه الحالة”.

وقال روته إنه أجرى نقاشاً “صريحاً ومفتوحاً” ‌مع ترامب الذي عبّر عن خيبة أمله في حلفاء الولايات المتحدة، مضيفاً أنه أوضح ​لترامب أن الدول الأوروبية قدمت المساعدة في مجال اللوجستيات والالتزامات الأخرى.

وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض وسط تصاعد التوترات في العلاقات الأمريكية مع الحلف بسبب الحرب مع إيران.

وأفادت وسائل إعلام دولية أنه من المتوقع أن يناقش روته استئناف التجارة البحرية بشكل طبيعي بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة، وقد يحاول تخفيف حدة انتقادات ترامب العلنية لحلف الناتو مع تسليط الضوء على جهود الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأشار مسؤول في الناتو إلى نوايا روته خلال اجتماعهما لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ومعالجة النزاعات في إيران وأوكرانيا.

وقد وصف ترامب مؤخراً الناتو بأنه “نمر من ورق”، معرباً عن خيبة أمله من دعم الحلف خلال الصراع الدائر.

وأشار إلى أن التركيز على الشرق الأوسط قد يؤثر على المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما أثار مخاوف لدى الأعضاء الأوروبيين في الناتو بشأن أمن أوكرانيا، الذي يُعد أولوية بالنسبة لهم.

كما هدد ترامب مؤخراً بالانسحاب من الحلف، منتقداً الدول الأوروبية لعدم دعمها حملة القصف الأمريكية الصهيونية على إيران.