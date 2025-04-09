ترامب يهدّد شركات الطاقة المتجددة بقرار جديد

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على أمرٍ تنفيذي، يهدف إلى زيادة إنتاج الفحم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُخفض اللوائح التي تعرقل تعزيز استخدامه، في مسعى لزيادة إنتاج الطاقة محلياً.

وفي تصريح صحفي لترمب، أمس الثلاثاء في البيت الأبيض، قال إن إدارته تتخذ “خطوة تاريخية لمساعدة العمال الأميركيين، وعمال المناجم والأسر والمستهلكين”، مضيفاً بالقول “جميع المصانع التي أُغلقت سيتم فتحها من جديد إذا كانت حديثة بما فيه الكفاية، أو سيتم هدمها وبناء مصانع جديدة بالكامل. سنُعيد عمّال المناجم إلى العمل”.

وأكد ترمب على مسعاه لاقامة هامة في الجيل القادم من الفحم، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليماته لوزارة العدل، لتحديد ومواجهة الولايات التي تعيق عمل مناجم الفحم، كما سيوجهها لتحديد كل اللوائح “غير الدستورية التي تعيق عمل مناجم الفحم لدينا” سواء على المستوى المحلي أو الفيدرالي.

وعملت الولايات المتحدة الامريكية خلال السنوات الماضية، بطريقة ممنهجة للحد من استغلال الفحم في انتاج الطاقة بدعوى الحفاظ على المناخ، إلا ان ترامب، ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الامريكية، مطلع العام الجاري، ضرب كل تلك الاجراءات عرض الحائط وعمل على توسيع انتاج الطاقة من المصادر الكلاسيكية، على غرار النفط والفحم.