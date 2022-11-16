ترامب يهزم ابنة أخيه في دعوى قضائية اتهمته فيها بالاحتيال عليها

فاز دونالد ترامب، على ابنة أخيه ماري ترامب، في دعوى قضائية اتهمت فيها الرئيس الأمريكي السابق، واثنين من أشقائه بالاحتيال عليها من ميراث بملايين الدولارات.

قال القاضي من محكمة بولاية نيويورك في مانهاتن، إن ماري ترامب أفرجت عن ادعاءاتها ضد أقاربها في تسوية عام 2001 بشأن ملكية والد دونالد ترامب فريد ترامب الأب.

وتعود جذور قضية ماري إلى وفاة والدها فريد ترامب عام 1981، الأخ الأكبر لدونالد ترامب، الذي ترك لابنته، التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا آنذاك، محفظة عقارية مربحة.

وزعمت ماري ترامب، وهي طبيبة نفسانية تبلغ من العمر 57 عاما، أن أعمامها دونالد وروبرت ترامب وعمتها ماريان ترامب باري كان من المفترض أن يقومان بحماية مصالحها ولكن بدلاً من ذلك “استخرجوها” من عشرات ملايين الدولارات.

وقالت ابنة شقيق ترامب إنها علمت بالاحتيال فقط عندما نشرت صحيفة نيوريورك تايمز تحقيقا فاز بجائزة بوليتزر لعام 2018 في الشؤون المالية لدونالد ترامب، بما في ذلك جهوده المزعومة لتجنب الضرائب، وفقا لوكالة “رويترز”.

وحذّرت ماري من أن عمها “سيحرق كل شيء” إذا “انقلب” عليه الجمهوريون وأشارت في مقابلة مع تلفزيون “أم أس أن بي سي” الأمريكي، نقلتها مجلة “نيوزويك” الأمريكية، الإثنين، إلى أن “هناك تكهنات بأن الحزب الجمهوري قد يسعى للتخلي عن ترامب بعد فشل الحزب في تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.