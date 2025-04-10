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ترامب يوقف الرسوم الجمركية الجديدة 90 يوما

الشروق أونلاين
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ترامب يوقف الرسوم الجمركية الجديدة 90 يوما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قرر وقف الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما عن الدول التي لم ترد على الرسوم الأميركية لإفساح المجال للتفاوض.

وكتب ترامب على مواقع التواصل “سمحت بتعليق مؤقت لمدة 90 يوما ورسوم مضادة مخفضة بشكل كبير خلال تلك الفترة، بنسبة 10 بالمئة، تدخل حيز التنفيذ فورا.”

وبعد أقل من 24 ساعة،  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة مفاجئة تجميد العمل بالرسوم الجمركية المضادة مؤقتل لفترة ثلاثة أشهر، باستثناء الصين التي فرض عليها زيادة إضافية على الرسوم بلغت نسبتها 125%.

وقالت وكالة رويترز إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف معظم الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها للتو على عشرات الدول جلب ارتياحاً لأسواق الأسهم العالمية المتضررة يوم الخميس حتى مع تصعيده للحرب التجارية مع الصين.

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