ترامب يُجمّد المفاوضات التجارية مع كندا

بسبب تسجيل صوتي لرونالد ريغان

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المفاوضات التجارية مع كندا، على خلفية إعلان تلفزيوني كندي انتقد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على أوتاوا، مستشهدًا بتصريح للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان.

وفي تغريدة له على منصة “تروث سوشيل” قال ترامب “الرسوم الجمركية عنصر أساسي في حماية الأمن القومي والاقتصاد الأميركي، وبناءً على السلوك الكندي المستفز، تُعلق جميع المفاوضات التجارية مع كندا فوراً”.

ووفقا لمقال نشرته وكالة “بلومبرغ” فإن الخطاب الذي مولته حكومة أونتاريو الكندية، تضمن مقاطع من خطاب لريغان عام 1987، دعا فيه إلى حرية التجارة وهاجم الرسوم الجمركية بوصفها فكرة عفا عليها الزمن، تُضعف الابتكار وترفع الأسعار وتضر برجال العمال الأميركيين.

يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على السوق الأمريكية، حيث تبلغ صادرات كندا إلى أمريكا ما نسبته 75% من اجمالي صادراتها العالمية، وتتقدمها في ذلك صناعة السيارات والصلب، كما تُعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل بين البلدين أكثر من 900 مليار دولار العام الماضي 2024.

ومنذ توليه منصب رئيس للوزراء، انتقد مارك كارني، سياسات الرسوم الجمركية التي تعتمدها إدارة ترامب، مضيفا بأن خفض الرسوم على صناعة الصلب والألمنيوم الكندية سيعود بالنفع على قطاع التصنيع الأميركي المتقدم.