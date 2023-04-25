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الجزائر

بعد توقف بسبب سرقة الكوابل.. عودة ترامواي العاصمة للسير

الشروق أونلاين
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بعد توقف بسبب سرقة الكوابل.. عودة ترامواي العاصمة للسير
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أعلنت مؤسسة ترامواي الجزائر العاصمة، الثلاثاء، عن عودة سير عرباتها عبر محطتي العناصر وخروبة، وذلك بعد توقف بسبب سرقة كوابل كهربائية.

وفي بيان لها، أكدت المؤسسة عودة الإستغلال على طول خط ترامواي الجزائر العاصمة على 9 سا40 د من صبيحة الثلاثاؤ

وفي وقت سابق، أعلمت المؤسسة زبائنها  أن خدمة الترامواي غير متوفرة بين محطتي العناصر وخروبة، وذلك بعد سرقة كوابل كهربائية.

وبهدف ضمان استمرار الخدمة، أوضحت المؤسسة أنه تم وضع حافلات ايتوزا تضمن نقلكم بين محطتي رويسو وخروبة (خدمة ترامواي متوفرة بين محطتي الهواء الجميل و درقانة وسط).

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