ترامواي مستغانم يدخل الخدمة بفضل السواعد الجزائرية

بعد فسخ العقد مع الشركتين الإسبانية والفرنسية

+ مختلفة تابعة لوزارة النقل، إلى جانب حضور لافت للسلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية، للاحتفاء بمناسبتي اليوم الوطني للشهيد ودخول سابع ترامواي في الجزائر، حيز الاستغلال.

وقال مبعوث الجهاز الحكومي إلى ولاية مستغانم، إن هذا القطار العصري، أنجز بسواعد جزائرية 100%، بفعل برنامج عمل مدروس ووتيرة أشغال عالية، تم من خلالها تدارك التأخر في إنجاز هذا المشروع الحيوي، وذلك بعد فسخ العقد مع شركتين أجنبيتين دفعة واحدة، إسبانية وأخرى فرنسية، بسبب الإفلاس الذي أصاب الأولى والمشاكل المفتعلة من الثانية، التي طالبت في أكثر من مناسبة بالانسحاب، ليتم إلغاء عقود العمل مع الأجانب ومنح الصفقة إلى المجمع العمومي كوسيدار بفرعيه أشغال عمومية ومنشآت فنية، الذي قبل التحدي واستطاع إتمام الأشغال في ظرف قياسي بسواعد وخبرات وطنية.

وبحسب تصريحات بلجود، خلال مراسيم تدشين قطار المدينة في مستغانم، فإن الإنجاز الكبير، يندرج ضمن مشاريع الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أن يوم 18 فبراير 2023، سيبقى منقوشا بأحرف من ذهب في تاريخ الجزائريين وساكنة مدينة مستغانم، معتبرا أن هذا الإنجاز يعد امتدادا لمخطط الإنعاش الاقتصادي والرفع من الحركية التنموية في مناطق الجمهورية، كما يعتبر هذا المكسب الكبير الذي استفاد منه ساكنة مستغانم، مواكبة للنمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالجزائر.

كما أوضح وزير النقل، أن الخبرة الجزائرية أثبتت نجاعتها في مشاريع كبرى كهذه، مما يتطلب إعادة الاعتبار للشركات الوطنية المؤهلة خاصة في إسناد المشاريع الكبرى، دعما للإنتاج الوطني والحفاظ على استقرارها.

ويتكون ترامواي مستغانم المنجز بغلاف مالي قوامه 26,5 مليار دينار جزائري، والذي ستكون تذكرته بـ40 دج حسبما أعلنت عنه شركة سيترام، من 25 عربة من نوع “ألستوم سيتاديس” وكذا على مسار طوله 14,2 كلم، يشمل 24 محطة تمتد من حي الخروبة مرورا على المحطة البرية الجديدة إلى غاية ثانوية وكراف.

كما تتميز عربات ترامواي، بتناسق في الألوان والأشكال الهندسية التي تميزها من الداخل والخارج، وكذلك على مستوى أغلفة الكراسي لكل عربة.

كما نجحت شركة كوسيدار بتأهيل المساحات الخضراء على طول مسار الترامواي المقدر بـ14 كلم والانتهاء من إعداد مخطط سير جديد للمدينة.