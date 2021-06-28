ترانسافيا الفرنسية تلغي رحلاتها المبرمجة حتى منتصف جويلية

تذاكر متاحة على رحلة وهران أورلي يوم 1 جويلية

صيغة احتساب تكاليف الحجر في التذاكر تؤجل دخول شركات أجنبية

قالت شركة الطيران الفرنسية منخفضة التكاليف ترانسافيا إن جميع رحلاتها التجارية التي كانت مبرمجة نحو الجزائر حتى 15 جويلية الجاري قد ألغيت.

أفادت الشركة الفرنسية في بيان لها على موقعها الرسمي على الانترنت، أن رحلاتها التجارية نحو الجزائر تخضع لتراخيص السلطات الجزائرية (الطيران المدني)، موضحة أن التراخيص تمنح لها كل أسبوع لتسيير رحلات في الأسبوع الذي يليه.

ولفت البيان أنه نظرا لهذه الإجراءات فإن الشركة تعلن أن برنامج الرحلات التجارية المعتاد حتى 15 جويلية قد تم الغاءه.

وتحدث البيان عن رحلات تجارية جديدة سيتم برمجتها وطرح التذاكر للبيع كل أسبوع بالنظر لعدد التراخيص الممنوحة للشركة من طرف الطيران المدني الجزائري، وسيتم الإبلاغ عن التذاكر المعروضة للبيع على موقع الشركة الإلكتروني.

بالمقابل، أشار البيان إلى أن رحلتين تم برمجتهما من مطار أورلي بباريس على وهران يوم الفاتح جويلية ذهابا وإيابا، لكن البيان شدد على أن الرحلة من باريس على وهران الحاملة للرقم TO4960 قد امتلأت عن آخرها، ولا داعي للمحاولة للحصول على تذكرة، بينما لا تزال رحلة وهران أورلي (رقمهاTO 4961 ) لنفس اليوم أي 1 جويلية تتوفر على أماكن يمكن حجزها، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الحجر الصحي.

وبخصوص المسافرين الذين حجزوا وألغيت رحلاتهم، أوضح البيان أنهم سيتلقون إشعارات تقترح عليهم صيغة التعويض.

وتحدث مصدر بالجوية الجزائرية لـ”الشروق” عن ضغط رهيب وطلبات بعشرات الآلاف يوميا على موقع الشركة على الانترنت، طلبا للتذاكر الخاصة بشهر جويلية، علما أن الشركة في الظرف العادي كانت تسير ما يقارب 30 رحلة يوميا نحو فرنسيا لوحدها، بعد إطلاق عملية البيع لرحلة باريس العاصمة يوم 1 جويلية واسطنبول التركية.

في سياق ذي صلة، أفاد مصدر ثان على صلة بالملف لـ”الشروق” أن مبدأ المعاملة بالمثل كان يقتضي الترخيص لشركات طيران أجنبية شرعت الجوية الجزائرية بتسيير رحلات إلى بلادها بالعمل، لكن ذلك لم يحدث مع كل البلدان، على غرار اسبانيا من خلال شركتي “إيبيريا” و”فيولينغ”، وذلك بسبب الصيغة التي يتم بواسطتها احتساب التكاليف المتعلقة بالحجر الصحي في تذكرة المسافر، موضحا انه في حال تم رفع الحجر الصحي من طرف السلطات الجزائرية كما هو متداول حاليا على المنصات الاجتماعية، فإن شركات أجنبية على غرار الإسبانية ستشرع في برمجة رحلات على الجزائر.