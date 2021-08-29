تربص “الخضر” ينطلق الإثنين.. “الهجوم” في أفضل أحواله وبن رحمة يضغط على بلايلي

بلماضي يراهن على بداية قوية في تصفيات "المونديال"

يشرع المنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال بلماضي، في تربص مغلق الاثنين، بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، استعدادا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2022 عن “القارة السمراء”.

ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الأولى من تصفيات “المونديال” منتخب جيبوتي، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية بملعب “مراكش الكبير”، لكون جميع الملاعب البوركينابية لا تستوفي الشروط المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا”، وحتى الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”.

وكان مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي قد حل بأرض الوطن مساء الجمعة الماضي، رفقة يوسف بلايلي وبغداد بونجاح في رحلة جوية عبر فرنسا لدخول في تربص “الخضر” تحضيرا لمواجهتي جييوتي وبوركينا فاسو، كما وجه الدعوة لـ25 لاعبا من بينهم لاعب محلي واحد ويتعلق الأمر بحارس أولمبي المدية عبد الرحمن مجادل.

وعرفت هذه القائمة أيضا التي لم تحمل مفاجآت، استبعاد كل من قديورة ودوخة وعبد اللاوي المتواجدين دون فريق، شأنهم شأن لاعبا نيم الفرنسي زين الدين فرحات وأيضا فريد بولاية ويوسف عطال المصابين، بالإضافة إلى آدم وناس، وياسين براهيمي لأسباب فنية، بالموازاة مع ذلك وجه الدعوة لنوفل خاسف وحسين بن عيادة ورضا حلايمية وآدم زرقان مع تجديد الثقة في عبد القادر بدران مدافع الترجي التونسي وأحمد توبة مدافع فالفيك الهولندي على حساب مهدي تاهرات.

وعشية مواجهة جيبوتي يتواجد هجوم “الخضر” في أفضل أحواله، حيث سجل إسلام سليماني انطلاقة موفقة مع ليون الفرنسي، غير أن العقوبة الآلية بسبب تراكم البطاقات أثرت عليهم وحرمته من المواجهة الأخيرة لفريقه، فضلا عن ذلك فإن القائد رياض محرز، ورغم دخوله المتأخر في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأول، إلا أنه كان أحد أفضل اللاعبين فوق أرضية الميدان وقدم تمريرة حاسمة لزميله ستيرلينغ الذي وقع الهدف الخامس في المباراة التي انتهت بنتيجة ثقلية (5-0) لصالح السيتي، كما خطف سعيد بن رحمة الأضواء من الجميع بسبب بدايته المثالية والقوية مع ناديه وست هام الإنجليزي في “البريمرليغ”، حيث ولحد الآن ساهم في أربعة أهداف لفريقه ما بين صناعة وتسجيل (سجل هدفين وصنع اثنين)، ويسير بخطى ثابتة ليكون أحد نجوم “البريمرليغ”.

ويمكن القول إن الأداء الرائع لبن رحمة مع فريقه بمثابة ضغط على مهاجم قطر القطري يوسف بلايلي، الذي ورغم أن مكانته رفقة بغداد بونجاح في تشكيلة المدرب جمال بلماضي، لا نقاش فيها، نظرا لما يقدمه في كل مباراة بقميص المنتخب الوطني، إلا أن الموازين قد تتغير وتصب في مصلحة بن رحمة هذه المرة، على اعتبار أن الأخير خاض لحد الآن 3 مباريات رسمية مع فريقه، في وقت لم يلعب بلايلي ولا مباراة مع ناديه، بما أن الدوري القطري مرتقب انطلاقه في سبتمبر المقبل، ولو أن فلسفة بلماضي وثقته الكبيرة في الثنائي بلايلي وبونجاح تقول عكس ذلك.

إلى ذلك، من المقرر أن يتفقد بلماضي، ملعب مصطفى تشاكر ويقف على جاهزية الملعب قبل أيام عن مواجهة جيبوتي، في وقت سينشط اليوم ندوة صحفية، بداية من الساعة الحادية عشرة، بقاعة عمر كزال، بمركز سيدي موسى.

ويراهن بلماضي على تحقيق انطلاقة قوية في تصفيات “المونديال” من بوابة جيبوتي، ولو أنه حذر كثيرا من هذا المنتخب في آخر ظهور إعلامي له، حيث قال في هذا الصدد: “علينا أن ندخل بقوة في تصفيات كأس العالم، لدي احترام كبير لمنتخب جيبوتي ومدربهم، وهذا الاحترام علينا أن نظهره بالفوز وأن نكون حاضرين بدنيا وتكتيكيا ونفسيا”.