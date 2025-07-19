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رياضة

تربص بِتركيا لِشبيبة القبائل

الشروق الرياضي
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تربص بِتركيا لِشبيبة القبائل

كشفت إدارة نادي شبيبة القبائل، السبت، عن أجندة تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وهكذا سيعود رجال المدرب جوزيف زينباور إلى أجواء التدريبات الإثنين المقبل، حيث يخضعون حينها للفحوصات الطبية “الروتينية”.

وبعد ذلك بِثلاثة أيّام، يشرع زملاء المهاجم رضوان بركان في خوض أوّل مران، بِالميدان الملحق لِملعب “حسين آيت أحمد”.

ويُجري فريق شبيبة القبائل معسكرا إعداديا بِمدينة اسطنبول التركية، ما بين الـ 30 من جويلية الحالي والـ 16 من أوت المقبل.

وتنتظر فريق “الكناري” البطولة الوطنية للموسم الجديد، انطلاقا من الـ 21 من أوت المقبل. ثم رابطة أبطال إفريقيا بعد شهر من ذلك.

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