“تربص تونس مهم جدا لوضع الخطة البديلة”

مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة يكشف:

كشف المدرب الوطني، مجيد بوقرة، عن مواجهة مرتقبة لعناصره ضد منتخب إفريقي أول خلال شهر نوفمبر القادم، يجري التحضير لها من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتحدث، بوقرة، المدرب الوطني للمنتخب المحلي، عن التربص الجاري بتونس في مدينة طبرقة المجاورة مع الحدود الجزائرية، والأهداف المنتظرة منه بوضع الخطة “ب”، أو بالأحرى التشكيلة الثانية للمنتخب المحلي، تحسبا لأي طارئ قد يمس خطته الأولى.

“نحن في مفاوضات لمواجهة منتخب إفريقي قوي في شهر نوفمبر”

قال الماجيك، يوم أول أمس، في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “تشكلت لدي صورة واضحة عن التشكيلة الأولى التي سنعول عليها في منافسة “الشان”، بعد سنة ونصف من التحضيرات.. هذا لا يعني أن المنافسة انتهت ما بين اللاعبين والأمور أصبحت محسومة بالنسبة للأسماء التي ستشارك في كأس إفريقيا واللاعبون يعلمون ذلك جيدا.. نحن الآن نبحث عن وضع الخطة الثانية، احتياطا من التعرض لأي طارئ قد يؤثر على مخططانا الأول حتى نكون في أتم الاستعداد عند وصول موعد الشان في شهر جانفي”.

وأضاف: “تربص تونس سيكون مخصصا لهذه الغاية.. من أجل ذلك احتفظنا بلاعبي اتحاد العاصمة الذين سيشاركون في المباراة الودية الأولى ضد منتخب مالي، بعدها سيغادرون مباشرة التربص للالتحاق بفريقهم والسفر إلى جنوب إفريقيا من أجل لعب مباراة كأس الكاف”.

كما أشار، مجيد بوقرة، إلى مباراة ودية مرتقبة ضد منتخب إفريقي أول يجري التحضير لها خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن ضمن المنتخب الوطني المحلي لعب لقاءين وديين ضد منتخبين عربيين سوريا والكويت في تربص الإمارات العربية المتحدة. وقال: “نحن في مفاوضات مع منتخب إفريقي كبير لبرمجة مباراة ودية خلال شهر نوفمبر، سيكون امتحانا جديا مفيدا لعناصرنا”.