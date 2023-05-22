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رياضة

تربص جديد للمنتخب الوطني داخل القاعة تحسبا لكأس العرب

عمر سلامي
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تربص جديد للمنتخب الوطني داخل القاعة تحسبا لكأس العرب
ح.م
المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة تحضيراته تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام بالسعودية في الفترة الممتدة من 6 إلى 16 جوان المقبل.

ودخل المنتخب الوطني، بداية من الأحد، في تربص جديد، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، يدوم إلى غاية الجمعة المقبل.

ووجه المدرب نور الدين بن عمروش الدعوة لـ17 لاعبا، للمشاركة في التربص الثاني، الذي ستتخلله مبارتين وديتين أمام المنتخب الجزائري الجامعي داخل القاعة.

زضمت قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في التربص، 11 لاعبا ينشطون مع أندية فرنسية، و7 لاعبين من أندية محلية.

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