تربص مغلق لأعوان الملاعب المتطوعين بعنابة

تحضيرا لبطولة إفريقيا للمحليين 2022:

سيباشر بدءا من يوم الخميس المقبل 230 شابا وشابة من أعوان الملاعب المتطوعين تربصا مغلقا بولاية عنابة تحسبا لانطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين “شان 2022” التي ستنظمها الجزائر والتي ستحتضن هذه الولاية جزءا من فعالياتها، حسبما علم اليوم السبت من لجنة التنظيم المحلية للشان قطب عنابة.

وفي تصريح صحفي أوضحت السيدة حسينة خطاط، مسؤولة المتطوعين بذات اللجنة، أن أعوان الملاعب المتطوعين معظمهم من الطلبة الجامعيين المنحدرين من ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وقالمة مردفة بأن هؤلاء الشباب سبق وأن تابعوا تربصات تكوينية تأهيلية في هذا المجال وسيدخلون في تربص مغلق خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق الانطلاق الرسمي لهذه التظاهرة القارية وذلك لضبط آخر الترتيبات تحسبا لاستقبال أول ضيوف ووفود التظاهرة بعنابة.

ويتوزع أعوان الملاعب، من بينهم نحو 50 فتاة، على 19 لجنة فرعية تمثل مختلف المهام التي سيتكفل بها الشباب المتطوعون طيلة تظاهرة الشان بعنابة كالمرافقة والاستقبال والتوجيه والترجمة وتسيير التذاكر والنقل والسياحة والصحة والإعلام وغيرهم من مجالات النشاط المرتبطة بالحدث كما أبرزته ذات المتحدثة.

وعلى مدار أيام التربص الذي سيدوم أسبوعا سيقيم المتطوعون على مستوى مركز تدريب النخبة الرياضية بسرايدي حيث سيكونون في احتكاك مباشر مع المؤطرين وسيجرون تربصا ميدانيا حسب مجالات تخصصهم على مستوى ملعب 19 ماي 1956 الذي سيحتضن المقابلات الرسمية لمنافسات البطولة الإفريقية للمحليين 2022 المبرمجة بعنابة كما أضافت السيدة خطاط.من جهة أخرى تتواصل بولاية عنابة التحضيرات لاستقبال التظاهرة الكروية القارية على قدم وساق وذلك في المجالات المرتبطة بالعمل التوعوي من خلال إشراك مختلف فعاليات المجتمع في إنجاح التظاهرة إضافة إلى الاستعدادات المرتبطة بالنقل والصحة والترويج السياحي.

وتم في هذا الإطار إعداد تطبيق إلكتروني ترويجي للمسالك السياحية بعنابة يتضمن المواقع السياحية والأثرية والتاريخية ومختلف الخدمات الضرورية لزوار المدينة كمسالك التنقل للموقع الأثري للمدينة الرومانية وكنيسة القديس أوغستين علاوة على المدينة العتيقة ومنطقة الإيدوغ بسرايدي وكورنيش عنابة.ويرتقب ضبط مخطط نقل بالتنسيق بين ولاية عنابة والولايات المجاورة لتسهيل تنقل المشجعين من وإلى ملعب 19 ماي 1956 الذي سيحتضن مباريات المجموعة “ب” التي تضم كلا من السنغال وكوت ديفوار وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وستجرى منافسات المجموعة “ب” لمنافسات الشان بملعب 19 ماي 1956 فيما سيخصص ملعب العقيد شابو بوسط مدينة عنابة وأرضية التدريبات المتواجدة بمحاذاة ملعب 19ماي 1956 لتدريب المنتخبات خلال فترة الشان حسبما تم إيضاحه.