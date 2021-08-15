تربص وودية للمنتخب المحلي في ظروف خاصة

يدخل المنتخب الوطني للمحليين بداية من يوم 24 أوت الجاري في تربص تحضيري، يختتم بمباراة ودية أمام منتخب بورندي في الـ28 من نفس الشهر.

وعلى عكس التربص السابق، فإن التربص المقبل لأشبال المدرب مجيد بوقرة سيكون في ظروف خاصة، في مقدمتها برمجته في اليوم الذي تلعب فيه آخر جولة من البطولة، التي تختتم يوم 24 أوت بإجراء الجولة الـ38 والأخيرة.

ويأتي هذا التربص التحضيري، مع نهاية موسم شاق ومتعب للاعبي، وحتى مدربي أندية الرابطة الأولى، وفي ظل افتقاد الرغبة بالنسبة للاعبي عديد الأندية التي لم تعد معنية لا بسباق البقاء، ولا بسباق اللقب.

ومن جهة أخرى، وقبل الإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص، فإن المدرب مجيد بوقرة، سيكون مضطرا لتصويب منظاره، إلى لاعبين جدد، لتعويض عدد من اللاعبين الذين التحقوا بأندية من الخارج على غرار مصمودي وآدم زرقان وقادري..

وتبقى قائمة لاعبي المنتخب المحلي، المرشحين لمغادرة البطولة مفتوحة، في ظل الاتصالات والعروض المقدمة لهم سواء من أندية أوروبية أو عربية.