“تربطني علاقة خاصة بالجمهور الجزائري وهذه أصواتي المفضلة”

التونسية شهرزاد هلال تستعرض أوجه التشابه بين المالوف الجزائري والتونسي وتؤكد:

استعرضت الفنانة التونسية، شهرزاد هلال، الحاصلة أيضا على دكتوراه من جامعة السوربون في الموسيقى، أوجه التشابه والاختلاف بين المالوف الجزائري والتونسي، خلال محاضرة بمقر مكتبة المطالعة العمومية، حيث وقفت الدكتورة هلال على عديد نقاط التشابه والاختلاف بين النوبة الجزائرية والتونسية. كما اغتنمت هلال أيضا الفرصة، على هامش الحفلة التي أحيتها سهرة افتتاح، للإشادة بعلاقتها بالجمهور الجزائري والتي اعتبرتها خاصة جدا.

وقالت هلال إن ثمة تشابها كبيرا بين أقسام النوبة الجزائرية ونظيرتها التونسية في عدة جوانب، منها طريقة الأداء التي تتدرج من البطيء إلى السريع، وهناك أيضا تشابه في الأشعار والموشحات التي تحيل إلى تبادل ساهم فيه موسيقيون جزائريون وتونسيون، لكن من جهة أخرى، قالت المتحدثة إن هناك اختلافا في الإيقاع بين تونس والجزائر، والنوبة الجزائرية معقدة في المدارس الثلاث تلمسان العاصمة وقسنطينة، بينما الإيقاع التونسي متنوع.

وعادت أيضا شهرزاد هلال إلى علاقتها بالجمهور الجزائري التي اعتبرتها خاصة جدا، وقالت إنها ومن خلال الحفلات التي أحيتها بالجزائر في عدة مناسبات، صارت تعرف جيدا طريقة التجاوب مع الجمهور الجزائري، كما لها علاقة خاصة بأصوات المالوف الجزائري التي تعتبرها جميلة ومتميزة على غرار بهجة رحال، عباس ريغي، سليم الفرقاني، عدلان فرقاني وندى الريحان..

من جهة أخرى، قالت شهرزاد هلال إن هناك اهتماما خاصا بالمالوف في بلادها تونس، من خلال مبادرات وزارة الثقافة التي تفتح ورشات لتعليم العزف على الآلات، خاصة تلك التي تتواجد في طريق الانقراض، على غرار الرباب والعود العربي وغيرها.. وقد تمكنت هذه الورشات من جلب أنظار واهتمام الشباب التونسي للتعلم وأداء المالوف، وهو عمل يضاف إلى المجهود الذي تقوم به الجمعيات، التي تستقطب الشباب والمواهب في فن المالوف.