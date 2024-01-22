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اقتصاد

تربية المائيات: نحو رفع الإنتاج إلى 12 ألف طن نهاية 2024

الشروق أونلاين
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تربية المائيات: نحو رفع الإنتاج إلى 12 ألف طن نهاية 2024
ح.م
وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني أن القطاع يطمح في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، لإنتاج 12 ألف طن مع نهاية 2024، على أن يرتفع الإنتاج سنة 2030 إلى أكثر من 40 ألف طن.

وأفاد بداني، الاثنين، خلال كلمته الافتتاحية في الورشة الوطنية التي حملت شعار “تربية المائيات البحرية رهان المستقبل”، بولاية بجاية، أن القطاع يحصي حالياً ما لا يقل عن 71 مزرعة تم إنشائها لمزاولة نشاط تربية المائيات البحرية، من بينها 42 مزرعة مختصة في تربية الأسماك البحرية و29 لتربية الصدفيات، وقد قامت 18 مزرعة نشطة في مجال تربية الأسماك البحرية، خلال السنة الفارطة (2023) باستزراع 23 مليون من أصاغر سمك القاجوج الملكي وذئب البحر، مما يبشر بإنتاج معتبر خلال هذه السنة.

كما أوضح الوزير، أن الديناميكية التي تشهدها شعبة تربية المائيات، تعززت بفضل استفادتها من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 09 % لمنتجات تربية المائيات، وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 05 % على مدخلاتها من أمهات وأصاغر الأسماك، وكذا تطبيق الرسم على القيمة المضافة المخفض على رقم أعمال هذه المنتجات.

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