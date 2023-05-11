تربية الماشية: صدور تدابير خاصة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها

تم تحديد تدابير خاصة بالوقاية من أمراض جدري الـغنام والماعز، والتهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، ومرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري ومكافحتها، وذلك بموجب ثلاثة قرارات وزارية مشتركة صدرت في الجريدة الرسمية رقم 31.

وتم التوقيع على هذه القرارات في 20 فبراير الماضي من طرف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني ووزير الداخلية، ابراهيم مراد.

وحسب النص، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل بأية صفة كانت برعاية الحيوانات من النوع الحساس ولو بصفة مؤقتة، ولاحظ أعراض هذه الأمراض، أن يعلم فورا الطبيب البيطري الأقرب أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

بدوره، يتعين على كل طبيب بيطري تم ابلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات الحساسة وشكه في واحدة من الأمراض المذكورة، أن يتنقل إلى عين المكان للقيام بجمع المعلومات السريرية والوبائية الضرورية واحصاء الحيوانات الحساسة المتواجدة في مستثمرة تربية الحيوانات.

كما يتوجب عليه القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري والتصريح بالمرض المشتبه فيه بالوسيلة الاسرع للمفتش البيطري في الولاية و رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا والسلطة البيطرية الوطنية.

ويسدي الطبيب البيطري للمربي التدابير الاحترازية التي يجب اتخادها في مستثمرة تربية الحيوانات وذلك للحد من خطر انتشار هذه الأمراض المعدية جدا مع اصداره تعليمات تتعلق أساسا بالعزل الفوري وحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها والمنع الفوري لكل خروج أو دخول للحيوانات من النوع الذي يمكن أن ينقل الفيروس مع منه اخراج كل عتاد التربية والعناية والنقل من البؤرة دون التطهير المسبق وكذا الأعلاف والفرش والغبار والأمر بإتلاف الجثث والمجهضات فورا عن طريق الحرق او الردم في عين المكان ما بين طبقتين من الجير الحي مع التطبيق الصارم لتدابير الامن البيولوجي.

ويتوجه المفتش البيطري في الولاية أو المفوض قانونيا إلى عين المكان من أجل مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وتتميمها عند الحاجة والقيام بتحقيق دقيق وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرح.

ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص اقليميا واعلام الولايات المجاورة بالتصريح بالاشتباه بالإصابة والاجراءات الصحية المتخذة.

وفي حالة تأكيد الإصابة بهذه الأمراض، وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية، يتعين على الوالي المختص اقليميا التصريح بالإصابة بموجب قرار يحدد الاجراءات الصحية الواجب تطبيقها حسب الوضعية الوبائية ويحدد منطقة الحماية والمراقبة حول البؤرة.

ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي المختص اقليميا أن يأمر بذبح واتلاف الحيوانات المصابة بهذه الأمراض في عين المكان في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الاوبئة المحددة من طرف السلطة البيطرية الوطنية.

وفي هذه الحالة، يمكن لمالكي الحيوانات الاستفادة من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويمكن أيضا للوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم في كامل التراب الوطني أو جزء منه تكملة للإجراءات الصحية المتخذة.

ويأتي رفع التدابير في مدة 21 يوما على الأقل فيما يخص مرض جدري الاغنام والماعز و45 يوما فيما يخص مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومرض الالتهاب البلوري الماعزي الساري، بعد ذبح أو شفاء آخر حيوان مصاب وبعد نهاية عملية تطهير مستثمرة تربية الحيوانات.

ويعلن الوالي رفع التدابير المتخذة بعد التصريح بالإصابة بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية، وفقا للنص ذاته.