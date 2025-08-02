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الجزائر

تربية: بيان هام حول المصادقة على الوثائق المدرسية

الشروق أونلاين
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تربية: بيان هام حول المصادقة على الوثائق المدرسية

كشفت وزارة التربية الوطنية أنه تم تغيير مكان إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية بداية من يوم غد الأحد.

وقالت الوازرة في بيان لها، السبت، إنه وابتداء من يوم الأحد 3 أوت الجاري، سيتم استقبال الملفات على مستوى ملحقة وزارة التربية الوطنية الكائنة بشارع محمود بوجعطيط القبة الجزائر (رويسو)، بدلا من مقر وزارة التربية الوطنية الكائن بـ 8 شارع بكين المرادية الجزائر، وذلك بغية تحسين الإجراءات الإدارية وضمان سرعة وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف البيان “يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سير العملية بشكل أفضل، وتقريب الإدارة من المواطن بالنظر إلى تواجد هذه الملحقة بمكان يقع بالقرب من مختلف محطات النقل العمومي (الميترو، الترامواي الحافلات سيارات الأجرة، مما يسهل وصول المواطنين إليها.”

وتابع “تستقبل الملفات : من يوم الأحد إلى يوم الخميس: من الساعة التاسعة (09:00) صباحًا إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) مساءً، وذلك وفق ترتيبات تنظيمية تضمن السير الحسن للعملية.”

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