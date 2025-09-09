تربية: هذا جديد مواقيت وبرنامج السنة الثالثة ابتدائي

كشفت وزارة التربية الوطنية في مراسلة لها اليوم الثلاثاء عن إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2025-2026.

وحسب المنشور الوزاري الذي حمل رقم 229 المؤرخ في 2023/09/14 فقد تم إجراء بعض التعديلات على مواقيت ومواد السنة الثالثة ابتدائي وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى إطلاق مراجعة بيداغوجية وتخفيف البرنامج الدراسي.

وتمثلت التعديلات المدرجة في تدعيم توقيت اللغة العربية بخمس عشرة (15) دقيقة تضاف لحصة المطالعة، ليصبح توقيتها سبع (7) ساعات وثلاثين (30) دقيقة أسبوعيا.

كما تم إفراد مادة التاريخ بحصة مستقلة مدتها ثلاثون (30) دقيقة أسبوعيا، إلى جانب تدعيم توقيت اللغة الإنجليزية بثلاثين (30) دقيقة إضافية، ليصبح توقيتها ساعتين (2) سا) أسبوعيا

ومواصلة لتدعيم ممارسة التربية البدنية والرياضية تم إضافة ساعة واحدة (1) ليصبح توقيت المادة ساعتين (2 سا) أسبوعيا، إضافة إلى تثمين التربية الفنية بإضافة خمس وأربعين (45) دقيقة إلى توقيتها الحالي، ليصبح ساعة ونصف أسبوعيا.

والملاحظ في المراسلة الموجهة إلى مديري التربية، ومفتشي التعليم الابتدائي، وكذا مديري المدارس الابتدائية، هو غياب مادتي التربية المدنية والجغرافيا من الشبكة الجديدة للمواقيت، ما فسره العديد من الأساتذة الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه حذف لهاتين المادتين وهو المطلب الذي نادى به العديد من أولياء التلاميذ..

وفي هذا السياق اعتبر المنشور الوزاري أن هذا القرار يهذف إلى تحقيق تدرج منطقي للمواد بما يتوافق مع المواد المقررة في الطور الأول من التعليم الابتدائي، وكذا مواصلة تدعيم التعلمات الأساسية والتي تشمل المهارات اللغوية والرياضياتية القاعدية، وكذا المهارات البدنية والفنية.

المنشور أكد كذلك أن التعديل يسعى إلى تعزيز الوعي الوطني لدى المتعلمين بتنمية البعد التاريخي للهوية الوطنية وتنمية المسعى العلمي لقيم المحيط الطبيعي والتكنولوجي.

وبخصوص الترتيبات التنظيمية التي تضمن تنفيذ القرار، دعت المراسلة إلى إعادة توزيع أساتذة المدرسة الابتدائية للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية بشكل متوازن يضمن التغطية الكاملة لكل المدارس والأفواج التربوية.

كما سيتم توزيع حصص أنشطة التربية الفنية وحصص التربية البدنية والرياضية على كامل أيام الأسبوع لتحقيق التوازن بين مختلف المواد بما يخفف الضغط على التلاميذ.

ونظرا لأهمية إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة وأبعادها التربوية والبيداغوجية، شددت الوزارة على ضرورة إيلائها العناية البالغة التي تستحقها، كما دعوت مفتشي التعليم الابتدائي إلى ضمان المرافقة المستمرة للأساتذة من أجل بلوغ الأهداف المنتظرة لهذه العملية.