تربّصات نيل شهادة التدريب تُجرى مجّانا

يُمكن للاعبين الدوليين الجزائريين السابقين إجراء تربصات الحصول على شهادة مدرب، مجّانا.

جاء ذلك، الجمعة، في قرار اتّخذه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

ويُطبّق هذا الإجراء انطلاقا من التربص التكويني القادم لـ “الفاف”، والخاص بِشهادة التدريب “ب” التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. عِلما أن المُتربّص كان مُلزما بِدفع مبلغ 5 ملايين سنتيم.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف”، وبِالتنسيق مع اللجنة الطبية، عن تأجيل التربص التكويني الخاص بِشهادة التدريب “ب” التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ودفع الوضع الصحّي الذي تعرفه المعمورة هذه الأيّام، المُرادف لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”، إلى تأجيل التربّص لِتاريخ لاحق.

وكان يُفترض تنظيم التربّص التكويني على ثلاث مراحل، بِفندق “أولمبيك” بِدالي إبراهيم بِالعاصمة. تنطلق الأولى منها هذا السبت، وتُختتم الثالثة في الـ 28 من أوت المقبل.

وضمّت قائمة التقنيين المعنيين بِهذا التربّص أسماء 91 مترشّحا، على غرار: تاج بن صاولة وبلال دزيري وسيد أحمد زروقي ومحمد طاليس وخالد لونيسي وطارق حاج عدلان وكمال عجاس وحسان غولة وحسين عشيو وسي الطاهر شريف الوزاني ومنير زغدود ونور الدين بونعاس ورزقي عمروش وفيصل باجي وأسعد بورحلي وعمر بلعطوي، وغيرهم.