تربّص في غرب إفريقيا ومقابلتان ودّيتان لـ “الخضر”

يُولي النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عناية فائقة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِكوت ديفوار انطلاقا من الـ 13 من جانفي 2024.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي نشّطه بِمركز سيدي موسى، إن اتحاد الكرة الجزائري بدأ في الفترة الأخيرة يُخطّط لِهذا الاستحقاق القارّي.

وأضاف أن “الخضر” سيُعسكرون بِإحدى بلدان منطقة غرب إفريقيا، مُجاورة لِمسرح “الكان” الإيفواري. وذلك بداية من أواخر ديسمبر المقبل.

وتابع بلماضي يقول إن نتائج قرعة النّهائيات، ستُزيح السّتار عن اسم البلد الذي سيحتضن تربّص “مُحاربي الصّحراء”. وأيضا هُوِّية المُنافسين التحضيريين للاعبيه، مُشيرا بِهذا الصّدد إلى إمكانية برمجة لقاءَين ودّيَين، في هذه المحطّة التي تسبق البطولة القارّية.

وتسحب “الكاف” قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، الخميس المقبل.

ورفض النّاخب الوطني الكشف عن مكان تحضيرات رياض محرز وزملائه، مؤكّدا بِأن “الفاف” قطعت شوطا مُعتبرا بِخصوص إجراءات هذا الملفّ.

ويتردّد من المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، صدى فحواه أن هيئة الرّئيس وليد سعدي استقرّت على غينيا بيساو مكانا للتربّص. خاصّة وأنها مجاورة لِكوت ديفوار (يفصلهما حاجز غينيا كوناكري)، كما أن منتخب هذا البلد تأهّل بِدوره لـ “كان” 2024. في انتظار تأكيد هذا الخيار أو ضبط بلد آخر.