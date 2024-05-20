ترتيبات تكميلية لحركة تحويلات الأساتذة السنوية

تأجيل انتقاء المربين للمدارس المرغوب فيها إلى غاية 18 ماي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن ترتيبات تكميلية بخصوص الحركة التنقلية السنوية للأساتذة على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، إذ تقرر التمديد في آجال حجز الرغبات إلى غاية الـ18 ماي الجاري، وذلك لأجل تمكين جميع المربين ممن تتوفر فيهم الشروط من المشاركة في العملية في ظروف جيدة ومريحة بدون ضغوطات، ووفق معايير متكافئة، وهو الأمر الذي سيترتب عنه إرجاء مختلف الأعمال الإجرائية المرتبطة بالعملية، والتي ستختتم في الـ4 جويلية المقبل.

وطلبت مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصية، في منشور وزاري صدر عنها بتاريخ الـ19 ماي الجاري تحت رقم 363، من مديري التربية للولايات، أهمية الانخراط في مسعى تبليغ جميع مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بالترتيبات “التكميلية” والإضافية، والتي تم إدراجها على الحركة التنقلية السنوية للأساتذة عقب المصادقة عليها، بعد ما تم الوقوف على وجود حالات لمربين معنيين بالمشاركة في حركة التحويلات السنوية، لم يتمكنوا من اختيار المؤسسات التربوية المرغوب فيها وتأكيدها عبر الفضاء الخاص بهم، لأسباب مختلفة، وفقا للتاريخ المحدد في الرزنامة المرسلة إليهم، ضمن المنشور الوزاري السابق رقم 253 و78 المؤرخ في 2 أفريل الفائت، المتضمن الترتيبات المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للأساتذة على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.

وفي هذا الصدد، لفتت المديرية نفسها إلى أنه قد تقرر إرجاء عملية حجز الأساتذة لرغباتهم عبر الفضاء المخصص إلى غاية الـ18 ماي الجاري، بدل تاريخ الـ25 أفريل الفارط، وهو الأمر الذي سيترتب عنه تأجيل جميع العمليات التي تليها والمرتبطة بها إلى آجال أخرى ممددة، وذلك على اعتبار أن نجاح العملية مرتبط، بمدى توفر جميع الشروط القانونية المتعلقة بها، من أبرزها أن يكون جميع الأساتذة المعنيين في نفس المستوى من المعلومة من جهة، ومن جهة ثانية لضمان حقهم في المشاركة في حركة التحويلات طبقا للتنظيم المعمول به.

مراقبة معلومات الأساتذة والتأكد من مطابقتها في آجال 23 ماي الجاري

وبهذا الخصوص، أشارت ذات المديرية إلى مجموعة إجراءات عملياتية مرتبطة أساسا بحركة تحويلات الأساتذة السنوية، ستتأجل هي الأخرى، على اعتبار أن كل التدابير مرتبطة ببعضها البعض زمنيا واجرائيا، إذ تقرر إجراء عملية مراقبة المعلومات التي تدخل في حساب “مقياس الحركة” وتأكيد مطابقتها مع الوثائق الثبوتية المرفقة من طرف الأساتذة المعنيين، في الفترة بين 20 و23 ماي الحالي، من طرف رؤساء المكاتب والمصالح المختصة بمديريات التربية للولايات.

إرجاء اطلاع الأساتذة على “سلم التنقيط” إلى غاية 28 ماي

وإلى ذلك، فقد قررت مديرية الموارد البشرية أيضا التمديد في آجال اطلاع الأساتذة على “سلم التنقيط” الخاص بالحركة عبر الفضاء الخاص على الأرضية الرقمية، حيث تم تحديد فترة زمنية جديدة تبدأ في 22 ماي الجاري وتختتم في 28 منه، بدل الفترة السابقة والممتدة ما بين 09 و13 منه.

في حين تمت المصادقة على الفترة ما بين 12 و13 جوان الداخل، لأجل تمكين رؤساء مكاتب ومصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، من إعداد جداول الحركة التنقلية على “المنصة الرقمية” ومراقبتها والتدقيق فيها.

التمديد في آجال الاطلاع على النتائج النهائية إلى 27 جوان بدل 2 منه

وبالإضافة إلى ما سبق، أوضحت الوزارة الوصية، من خلال نفس المديرية، بأن ثلاث عمليات إجرائية قد تقرر تأجيل إنجازها إلى غاية 27 جوان المقبل على مدار خمسة أيام، ويتعلق الأمر أولا بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدراسة نتائج الحركة، وثانيا تأكيد النتائج النهائية للحركة التنقلية عبر الأرضية الرقمية، وثالثا تمكين الأساتذة من الاطلاع على النتائج النهائية لحركة التحويلات عبر الفضاء المخصص لهم.

أما فيما يتعلق بالشق الخاص بتعيين الأساتذة الذين لم يتحصلوا على أحد المناصب المرغوب فيها، أعلنت الوصاية بأنه قد تم إرجاء العملية إلى غاية 30 جوان المقبل، وذلك على مدار ستة أيام، حيث تم إسقاط العمل بالآجال الزمنية السابقة، والتي كانت تمتد بين 20 و24 منه.

أما بشأن العمليتين المتعلقتين باستخراج مقررات التعيين أو التثبيت أو النقل من الأرضية الرقمية، وختمها وإمضائها من طرف مدير التربية للولاية المعنية، وتسليم نسخ من مقررات التعيين أو التثبيت أو النقل إلى مديري المؤسسات التربوية المعنية، أكدت الوزارة على أنه قد تقررا إنجازهما في الفترة ما بين الـ24 جوان الداخل إلى الفاتح جويلية المقبل، من طرف رؤساء المصالح المختصين بمديريات التربية للولايات.

هذا ولفتت وزارة التربية الوطنية إلى أنه قد تم التأجيل في آجال تسليم نسخ من مقررات التعيين أو التثبيت أو النقل إلى الأساتذة المعنيين، إلى غاية الـ7 جويلية المقبل، وهي العملية التي ستمتد على مدار ثمانية أيام متتالية، على أن يتم الترخيص لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، باستخراج محاضر التنصيب من النظام المعلوماتي وتوقيعها وختمها، بالإضافة إلى التكفل التام باستخراج محاضر الدخول من نفس المنصة الرقمية، وذلك مع بداية الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، والذي لم يحدد تاريخه لحد اليوم.