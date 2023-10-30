ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة إلى غزة الإثنين

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن وجود “ترتيبات” مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يوم الإثنين.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة يوم الإثنين”.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان يوم الأحد، بأنه تسلم 34 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أن “عدد الشاحنات المستلمة وصل حتى اللحظة إلى 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود”.