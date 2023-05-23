ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

مع اقتراب وصول قطار الدوريات الأوروبية إلى جولته الأخيرة.. يؤجل حسم صراع اللقب في ألمانيا إلى آخر جولة كما هو الحال في فرنسا مع بقاء جولتين على النهاية.

فيما يتصدر إيرلينع هالاند سباق هداف الدوريات الخمس الكبرى.