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رياضة

ترتيب الفيفا.. الجزائر في المركز السابع إفريقيا والرابع عربيا

عمر سلامي
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ترتيب الفيفا.. الجزائر في المركز السابع إفريقيا والرابع عربيا
ح.م
المنتخب الوطني

حلّ المنتخب الجزائري في المركز الـ40 في ترتيب الفيفا، لشهر ديسمبر، ليحتل بذلك المركز السابع إفريقيا والرابع عربيا.

وتراجع المنتخب الوطني بثلاثة مراكز، مقارنة بالترتيب السابق للفيفا، الصادر في شهر أكتوبر، والذي إحتل فيه المركز الـ37 عالميا .

ووفق الترتيب الجديد لـ”الفيفا” الصادر الخميس، يحتل المنتخب الجزائر المركز السابع إفريقيا، والرابع عربيا.

واحتل المنتخب المغربي صدارة الترتيب إفريقيا، بعد أن حلّ في المركز 11 عالميا، واحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني إفريقيا و19 عالميا.

وحلّ منتخب تونس الثالث إفريقيا، بعد أن إحتل المركز 30 عالميا، يليه منتخب الكاميرون في المركز 33 عالميا،والرابع إفريقيا، ثم نيجيريا في المركز 35 عالميا، والخامس إفريقيا.

أما المنتخب المصري فاحتل المركز السادس إفريقيا، و39 عالميا، فيما جاء المنتخب الجزائري في المركز 40 عالميا والسابع إفريقيا.

واحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول، متقدما على المنتخب الأرجنتيني بطل العالم الذي حل في المركز الثاني.

وحل نائب بطل العالم منتخب فرنسا في المركز الثالث، فيما حل المنتخب البلجيكي في المركز الرابع عالميا.

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