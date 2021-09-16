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رياضة

ترتيب المنتخب الجزائري عالميا.. تصنيف الفيفا الجديد ينهي الجدل

الشروق الرياضي
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ترتيب المنتخب الجزائري عالميا.. تصنيف الفيفا الجديد ينهي الجدل

حافظ المنتخب الجزائري على مركزه الثلاثين عالميا والثالث إفريقيا في الترتيب الجديد للفيفا، وذلك بعد الفوز على جيبوتي والتعادل مع بوركينافاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وعلى الساحة الإفريقية حل المنتخب الجزائري ثالثا وراء كل من تونس (25 عالميا) والسنغال (20 عالميا)، وبالتالي بقي الخضر ثاني أقوى منتخب عربي وفق هذا التصنيف بعد تونس.

ما حقيقة تصنيف المنتخب الجزائري السابع عالميا والأول افريقيا؟

وتداولت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ الخضر حلَّ في المركز السابع عالميًا والأول أفريقيًا وعربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجديد.

تحقيق مسبار

تحقّق موقع “مسبار” المتخصص في متابعة الأخبار الزائفة، من الخبر وتبين أنّه زائف، فلم يحتل المنتخب الجزائري المرتبة السابعة عالميًا والأول أفريقيًا وعربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ بحث “مسبار” في موقع الفيفا ووجد أنّ آخر تصنيف كان قد صدر في 12 أوت، احتل فيه محاربو الصحراء المرتبة الثلاثين عالميًا والثالثة أفريقيًا والثانية عربيًا.

يواصل المنتخب الجزائري سلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة، وبلغ بعد تعادله الأخير مع منتخب بوركينافاسو ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، فكانت مباراته الـ 29 دون خسارة، ليحتل بذلك المركز السابع في سلسلة المباريات دون هزيمة، غير أنّ هذا التصنيف ليس له علاقة بتصنيف المنتخبات المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: موقع مسبار

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التعليقات
1
  • جللللول

    السابعه عالميا بدون هزيمه.

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