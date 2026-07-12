ترتيب هدافي المونديال قبل مبارتي نصف النهائي

هالاند خرج من السباق

بتصدر الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي مونديال 2026، برصيد ثمانية أهداف.

وسيقتصر سباق التتويج بلقب هداف النسخة الحالية على أربعة لاعبين بلغت منتخباتهم نصف النهائي، ويتعلق الأمر بمبابي، ميسي، بيلينغهام وهاري كين.

وودع النجم النرويجي هالاند السباق، برصيد 7 أهداف، بعد الإقصاء في ربع النهائي أمام إنجلترا.

ويملك ثنائي المنتخب الإنجليزي 6 أهداف لكل منهما، بعدما رفع بيلينغهام رصيده، في مواجهة النرويج بتوقيعه ثنائية، في حين يملك مهاجم المنتخب الفرنسي، ديمبيلي 5 أهداف.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني، هذا الثلاثاء في نصف النهائي الأول، أما المباراة الثانية من هذا الدور فستلعب يوم الأربعاء، وتجمع بين إنجلترا والأرجنتين.