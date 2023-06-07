ترجمة كتاب كميل ريسلير عن السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر

صدرت حديثا النسخة العربية لكتاب “السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر أهدافها وحدودها 1830-1962″، تأليف كميل ريسلير، وترجمة وتعليق نذير طيار، عن الدار الأفريقية للكتاب، في طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، بينما يرتقب صدور أخرى عامة.

في هذا الكتاب يقدم القادة الفرنسيون اعترافاتهم، وتستخرج كميل ريسلير من الأرشيف الفرنسي المتعلق بالجزائر (أو الأرشيف الجزائري الذي تحتكره فرنسا)، جميع الأدلة المثبتة للحكم دون أن تنطق به، ولذلك فهو أبلغ رد علمي فرنسي على جميع التصريحات الرسمية الفرنسية الممجِّدة للاستدمار.

يضع هذا الكتاب أمام أعيننا وبشكل مُرَكَّزٍ الترسانة الضخمة التي جنَّدتها فرنسا، والأدوات الجبارة، العلمية والإعلامية والثقافية والتربوية، التي استعملتها طيلة 132 سنة، كي تبقى بالجزائر إلى الأبد. وقد ظلت غير مُصَدِّقة بضرورة رحيلها عن الجزائر، حتى بعد اندلاع الثورة التحريرية الكبرى. كما ظلت التقارير المرفوعة إلى الحكومة العامة بالجزائر، متفائلة بنجاح المشروع الاستدماري سنوات بعد الثورة وإلى غاية إعلان الاستقلال.

كما يكشف الكتاب عن غير قصد، فضيلة كبرى من فضائل الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى، لم تلق عناية كبيرة لدى الباحثين والعلماء، رغم مرور أكثر من سبع وأربعين سنة على استعادة الجزائر لسيادتها.

سنتابع في هذا الكتاب تفاصيل هذه المجزرة الرسمية بحق العلم والمعرفة، في شتى الاختصاصات والمجالات، من علم الآثار وعلم الأعراق والأنتروبولوجيا إلى اللسانيات وعلم ما قبل التاريخ، وهذا منذ احتلال الجزائر سنة 1830، وإلى غاية انتزاعها استقلالها بقوة السلاح العسكري والسياسي والثقافي.

كما سنرى أيضا، كيف تصاعدت وتيرة تلك المجزرة الوحشية الواقعة على الحقيقة العلمية والنزاهة المعرفية، مع اندلاع الجهاد الجزائري للمرة الأخيرة، ضد العدوان الفرنسي الجائر.

وباختصار شديد نقول: لولا الثورة التحريرية الكبرى، التي انتهت بتوفيق من الله، إلى تحقيق النصر المظفَّر، لاستمرت جرائم الاكتشافات الأثرية، المرتكبة عن سبق إصرار وترصد، بأيدي الجمعيات الأثرية الفرنسية بالجزائر، وبتحريض من السلطات العسكرية والسياسية الفرنسية.