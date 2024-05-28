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رياضة

ترجي مستغانم يعود إلى القسم الأوّل بعد غياب دام 25 سنة

الشروق الرياضي
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ترجي مستغانم يعود إلى القسم الأوّل بعد غياب دام 25 سنة

عاد ترجي مستغانم مساء الثلاثاء إلى بطولة القسم الوطني الأوّل، بعد غياب دام 25 سنة.

وفاز الترجي بِرُباعية نظيفة على الزّائر فريق جمعية وهران، لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وقبل جولة واحدة عن إسدال الستار، جمع فريق المدرب رضا بن دريس 72 نقطة في الصّدارة، متقدّما بِفارق 8 نقاط عن الوصيف رائد القبة، الذي انهزم بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام وداد بوفاريك. وهو الترتيب الذي منح ترجي مستغانم تأشيرة الصّعود لِحظيرة النّخبة.

وهكذا التحق ترجي مستغانم بِفريق أولمبيك أقبو، الذي صعد مُؤخّرا للقسم الأوّل، بعد تزعّمه لائحة ترتيب فوج “وسط- شرق”.

تاريخيا، سبق ِلترجي مستغانم تنشيط نهائي كأس الجمهورية في أولى نسخه عامي 1964 و1965، لكن لم يُسعفه الحظّ في تذوّق حلاوة التتويج.

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