ترحيب سوداني بدور الجزائر في الحل السلميّ

تطابق وجهات النظر بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، أن الجزائر كانت ولا تزال تفضل حل النزاعات برؤية داخلية بحتة، بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي.

وأوضح رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان الشقيقة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، أن الجزائر “تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق، والذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر”.

وأضاف أن الجزائر “كانت ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة، بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي”، مبرزا أن “الكلمة الأولى والأخيرة تعود دوما إلى الشعب السوداني بكل مكوناته”. وعبر الرئيس تبون عن يقينه بأن السودان سوف يتمكن من “تجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفضوح ضده”.

من جانب آخر، ذكر رئيس الجمهورية بالعلاقات الأخوية “الضاربة في التاريخ والمبنية على أواصر التعاون الوثيق والاحترام المتبادل” التي تربط الشعبين الجزائري والسوداني، مشيدا بموقف السودان “الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي”.

كما جدد التأكيد بأن الجزائر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على “نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطرا على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب”.

وأكد رئيس الجمهورية بذات المناسبة على “تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان إزاء العديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية.

ومن جهته، قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، إن السودان “يتعرض لمؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين وبعض النفوس المشتراة من الوطنيين الذين يتآمرون على شعبهم، لكن في النهاية ستنتصر الإرادة الشعبية الصادقة ويقف السودان بفضل الله وشعبه ومساندة الوطنيين من الأمة العربية والإسلامية”.

وأعرب عن سعادته “بوجود الجزائر في أي طاولة للحوار والنقاش، سواء كانت عربية أو إفريقية”، لأن الجزائر – مثلما قال – “تنصر الحق دوما ومواقفها ثابتة ونفتخر بها ونريد أن نرى الحلول السلمية تسير حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة”.

وأشاد رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان بـ”مواقف الرئيس تبون والشعب الجزائري العريق المتشبع بالوطنية ومناصرة القضايا العادلة”، مضيفا في نفس الإطار أن الجزائر “ظلت دوما تدعم الحق وتدعم السودان في كل ما ألم به من معضلات عبر التاريخ”.

كما جدد دعم بلاده لعضوية الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة، منوها في نفس السياق بـ”الروح الأخوية الصادقة” للرئيس تبون و”فهمه لكل قضايا المنطقة وملف السودان”. وكشف ضيف الجزائر من جانب آخر أنه تطرق في محادثاته مع رئيس الجمهورية إلى العديد من “المواضيع المشتركة”، إلى جانب بحث مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكان الرئيس تبون أجرى محادثات على انفراد مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين. وقد توسعت بعد ذلك المحادثات، التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، لتشمل وفدي البلدين.