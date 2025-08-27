ترحيب واسع بقرارات رئيس الجمهورية في مجال النقل

منظمات مهنية ومختصون ينوهون بالإرادة السياسية لوقف إرهاب الطرقات

أشادت العديد من المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في مجال النقل بالقرارات عالية الأهمية التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين والاستيراد المكثّف لمختلف أنواع عجلات المركبات، معتبرة إياها خطوة هامة في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية، فضلا عن ضمان تنقل آمن ونوعي للمسافرين وديمومة نشاط الناقلين، وهذا حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، التي اعتبرت أن قرار الرئيس الخاص باستيراد مكثّف لمختلف أنواع عجلات المركبات يندرج في إطار حرصه على التجسيد الفعلي للسياسة التي أقرها، والتي تعتمد على اللجوء الفوري للاستيراد عندما يصبح الإنتاج الوطني في مجال معين غير كاف للطلب الوطني، ضمن مقاربة ترتكز على النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد وتشجيع المتعاملين الوطنيين من جهة، والتكفل السريع بالحاجيات الوطنية في مختلف المواد والخدمات من جانب آخر.

وجاءت هذه القرارات، الثلاثاء، عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية وخصص لقطاع النقل، حيث أمر بـ”الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة”، إضافة إلى “الاستيراد الفوري والمكثّف لمختلف أنواع عجلات المركبات”.

كما تقرر “سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسبّبين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وبموجب القرارات ذاتها، سيتم “توسيع المسؤولية على الحوادث، لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث”.

وتقرر خلال الاجتماع كذلك تكليف مصالح الدرك والأمن الوطنيين بـ”تشديد المراقبة عبر كامل التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور للحد من إرهاب الطرقات”، وفقا لما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وبهذا الخصوص، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الخطوة “حاسمة في تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات وتحسين ظروف عمل الناقلين والراكبين وتعزيز السلامة المرورية وفق معايير عصرية”، مشيرا إلى أنها تكرّس مساعي “أخلقة الممارسات المهنية والإدارية في قطاع النقل وترسيخ مقاربة تشاركية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع”.

وفي هذا الصدد، ثمّن رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، عبد القادر بوشريط، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، القرارات الرئاسية، مشيرا إلى أن “فرض الرقابة على السائقين وحتى على قابضي التذاكر يصب في مصلحة جميع الأطراف”.

“نقلة نوعية” في مجال السلامة المرورية

وفي ذات المنحى، نوهت الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق بهذه القرارات، واصفة إياها بـ”المنعطف المحوري” في السياسة الوطنية للسلامة المرورية وتعكس “الإرادة السياسية لوضع حد لإرهاب الطرقات”.

من جهتها، دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى تطوير برامج تكوين السائقين وقابضي الحافلات مع إدراج الجوانب التربوية في التعامل مع الزبائن، إلى جانب القضاء على المنافسة غير الشرعية في القطاع، لما تسبّبه من مخاطر على المهنة والمسافرين، مطالبة الناقلين بالالتزام بقوانين المرور وإرشادات أعوان الأمن والدرك والحماية المدنية.

من جهته، يرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن الإجراءات الخاصة بتحديد المسؤوليات “ستساهم في إعادة تصنيف مسبّبات حوادث المرور”، وشدّد على ضرورة “ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة لتفادي أي تجاوزات في تسليم رخص السياقة أو تسهيلات قد تخل بعملية التكوين وتؤثر على احترافية السائقين”.

بدورها، اعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات، أن توسيع دائرة المسؤولية يعد “نقلة نوعية” في مجال السلامة المرورية.