ترحيل المعتقل برهومي من غوانتانامو إلى الجزائر

"البنتاغون" اعتبر قرار احتجازه لم يعد ضروريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، ترحيل المعتقل الجزائري في سجن غوانتانامو العسكري، سفيان برهومي، المتهم بالضلوع في مؤامرة إرهابية “حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية”.

وجاء في بيان للبنتاغون، الأحد ، فقد أبلغ وزير الدفاع، لويد أوستن، الكونغرس، بنيته إعادة سفيان برهومي إلى الجزائر، هذا الأخير المتهم منذ سنة 2005 بالضلوع في مؤامرة إرهابية، ووجهت له تهمة العمل كمدرب في معسكر لـ”القاعدة” ثم تدريب سعوديَين على صناعة صمامات تفجير عن بعد – حسب المصدر ذاته-.

وأشار البيان ذاته “فإنه بالتعاون مع شركائنا الجزائريين، أنجزنا متطلبات النقل الآمن”، ليضيف “تشيد الولايات المتحدة الأمريكية باستعداد الجزائر وشركاء آخرين لدعم الجهود الأميركية المستمرة لخفض عدد النزلاء في سجن غوانتانامو تمهيدا لغلقه”.

ومعلوم أن المعتقل برهومي في سنة 2008 حسب ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، قد استفاد من قرار البنتاغون القاضي بإسقاط كل التهم الموجهة إليه، ليقرر بعدها مجلس المراجعة في غوانتانامو في سنة 2016 أن احتجازه “لم يعد ضروريا” لحماية أمن الولايات المتحدة من “تهديد خطير”.

وبالعودة لقضية اعتقال برهومي فهي تعود لسنة 2001 أي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الشهيرة، ليقضي بذلك المشتبه فيه عقوبة 20 سنة في سجن “غوانتانامو” بعد أن وصل إليه في سنة 2002، بعد اعتقاله في باكستان في إطار ما عرف حينها بالعمليات الأميركية المسماة بـ”الحرب على الإرهاب” – حسبهم-.