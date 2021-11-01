ترحيل لاجئين سوريين بتهمة أكل الموز بشكل استفزازي للأتراك يثير الجدل!

أعلنت السلطات التركية قرارها ترحيل 7 لاجئين سوريين، بتهمة نشر مقاطع فيديو يستفزون من خلالها الأتراك بأكل الموز، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت،مؤخرا، مقاطع مصورة لأشخاص يزعمون أنهم سوريين يأكلون الموز، عقب انتشار مقطع على أحد مواقع الأخبار يظهر مشادة في أحد شوارع إسطنبول بين شابة سورية ومجموعة من الأتراك.

ويسمع صوت رجل تركي يقول للشابة: “معيشتكم ميسرة وسهلة أكثر منا. أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات من الأسواق”.

وأظهر أحد المقاطع المصورة على تطبيق “تيك توك”، مجموعة من الشباب (غير الاتراك) يضحكون أثناء تناول الموز في صالون للحلاقة، بينما يتم تشغيل تسجيل النقاش الحاد في الخلفية.

وقالت وكالة “ديميرورين” الخاصة للأنباء، إن السوريين السبعة بالإضافة إلى قاصر سوري آخر اعتقلوا في مدينة إزمير بغرب تركيا يوم الجمعة.

وكانت هيئة الهجرة التركية قد أعلنت في وقت سابق عن معالجة وثائق 7 أجانب آخرين لترحيلهم لأسباب ذات صلة بهذا الموضوع.

وذكرت الوكالة أن المحتجزين السوريين السبعة سيجري ترحيلهم بتهمة “تهديد النظام والأمن العام”، فيما نقل الطفل القاصر إلى وكالة للأحداث.

وقالت إدارة الهجرة في بيان صدر الأربعاء إن “إجراءات الترحيل ستبدأ” ضد سبعة أجانب بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وأضافت أن “الجهود تجري حاليا لكشف كل المنشورات الاستفزازية.. واتخاذ الاجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل أصحاب هذه المنشورات”.

واستهجن ناشطون طرد اللاجئين بسبب الموز، معتبرين القرار تعسفيا لأن الاستفزاز حسبهم بدأ من جانب الأتراك الذين انتقدوا قدرة السوريين على شراء الموز، فكان الرد.

ويشكو بعض الأتراك من أن السوريين يعيشون في رفاهية في تركيا، في الوقت الذي يكافحون هم لشراء الضروريات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والتضخم.