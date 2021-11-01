ترحيل لاجئين سوريين بتهمة أكل الموز بشكل استفزازي للأتراك يثير الجدل!
أعلنت السلطات التركية قرارها ترحيل 7 لاجئين سوريين، بتهمة نشر مقاطع فيديو يستفزون من خلالها الأتراك بأكل الموز، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
BASIN AÇIKLAMASI
⬇️⬇️⬇️https://t.co/9hRxJ4GvjX pic.twitter.com/hTLHjUS2bV
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) October 27, 2021
تركيا تلقي القبض على 7 ناشطين سوريين شاركوا بترند الموز وتهدد بترحيلهم الى سوريا
ألا تعلم تركيا أن أكل الموز حرية شخصية وكذلك التصوير. مع الموز حرية شخصية ؟
لماذا لاتعتبرها تركيا طريقة لطيفة وراقية للتعبير والتنفيس عن الغضب المكبوت الناتج عن إزدرا*ء اللاجئين ومعاملتهم بعنص*رية pic.twitter.com/bAz19HLyyS
— صفوك الشيخ_SFOUK ALSHIKH (@SFOUK_AL_SHIKH) October 28, 2021
وانتشرت،مؤخرا، مقاطع مصورة لأشخاص يزعمون أنهم سوريين يأكلون الموز، عقب انتشار مقطع على أحد مواقع الأخبار يظهر مشادة في أحد شوارع إسطنبول بين شابة سورية ومجموعة من الأتراك.
أعلنت #تركيا ترحيلها مجموعة من الشباب السوريين بعد فيديوهات الموز التي يسخرون منها من أحد الأتراك الذي قال إن اللاجئين يعيشون أفضل من الأتراك ويمكنهم أكل الموز.
هلق بعد الترحيل وفي أفضل الأحوال رح تاكلوا *م_وز* ليطلع من عيونكن. أحسنلكن هيك؟#سوريا #صباح_الخير pic.twitter.com/LVnOq0FDJe
— أسامة الحمد (@OsamaAlhamad_RT) October 31, 2021
ويسمع صوت رجل تركي يقول للشابة: “معيشتكم ميسرة وسهلة أكثر منا. أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات من الأسواق”.
“أنا لا أستطيع أكل الموز وأنتم تشترونه بالكيلو من البازارات”!
“لا تخرجون من محال تصفيف الشعر”
مواطنون أتراك يتحدثون بعنصرية عن السوريين وشابة سوريّة ترد عليهم#تلفزيون_سوريا @syriastream pic.twitter.com/Vo0lc1Ps56
— تلفزيون سوريا (@syr_television) October 21, 2021
وأظهر أحد المقاطع المصورة على تطبيق “تيك توك”، مجموعة من الشباب (غير الاتراك) يضحكون أثناء تناول الموز في صالون للحلاقة، بينما يتم تشغيل تسجيل النقاش الحاد في الخلفية.
وقالت وكالة “ديميرورين” الخاصة للأنباء، إن السوريين السبعة بالإضافة إلى قاصر سوري آخر اعتقلوا في مدينة إزمير بغرب تركيا يوم الجمعة.
تركيا الا مسلفه البنك عدم الامواخذه الدولي فيديوهات أكل الموز بتثير غضب شعبها
لتدني الحاله المعيشيه
أنا بدوق نصف كيلو موز انا والعيال وانا واقفه اشتري https://t.co/6JV9bibNWp
— مافيا تويتر 🔫✊💪🌶🌶 (@ZlR2i) October 29, 2021
وكانت هيئة الهجرة التركية قد أعلنت في وقت سابق عن معالجة وثائق 7 أجانب آخرين لترحيلهم لأسباب ذات صلة بهذا الموضوع.
وذكرت الوكالة أن المحتجزين السوريين السبعة سيجري ترحيلهم بتهمة “تهديد النظام والأمن العام”، فيما نقل الطفل القاصر إلى وكالة للأحداث.
وقالت إدارة الهجرة في بيان صدر الأربعاء إن “إجراءات الترحيل ستبدأ” ضد سبعة أجانب بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وأضافت أن “الجهود تجري حاليا لكشف كل المنشورات الاستفزازية.. واتخاذ الاجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل أصحاب هذه المنشورات”.
واستهجن ناشطون طرد اللاجئين بسبب الموز، معتبرين القرار تعسفيا لأن الاستفزاز حسبهم بدأ من جانب الأتراك الذين انتقدوا قدرة السوريين على شراء الموز، فكان الرد.
تركيا كلها تحولت لجمهورية من جمهوريات الموز في عهد أردوغان،قبل أيام كان يقول أن تركيا ليست دولة قبلية واليوم يتم تهجير أناس لأنهم سخروا من الذين أسكثروا عليهم أكل الموز فليت تركيا كانت دولة قبلية فلو كانت قبلية لما حدثت فيها مثل هذه المهازل المخزية حتماً
— Alan Kobani (@AlanKhkobani) October 28, 2021
ويشكو بعض الأتراك من أن السوريين يعيشون في رفاهية في تركيا، في الوقت الذي يكافحون هم لشراء الضروريات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
“أكل الموز والفواكه” هدف رجل تركي من ترحيل السوريين وطالبة سورية تواجهه#أورينت_بلس pic.twitter.com/nUjjQHqW6P
— Orient أورينت (@OrientNews) October 21, 2021