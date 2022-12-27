ترخيص استثنائي لترقية مساعد رئيسي إلى مشرف تربية

وزير التربية:

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في رده على سؤال للنائب البرلماني ربحي أحمد حول فتح مجال الترقية لفئة الآيلين للزوال، لاسيما أولئك المنتمين لرتب المساعدين الرئيسيين للتربية المعلمين، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المخبريين، وتجسيد التعديلات المتعلقة بترقية ذات الفئة ضمن القانون الأساسي لموظفي التربية، بأن عملية ترقية المعنيين للرتب الأعلى مكفولة حاليا في القانون الأساسي الساري المفعول والمنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم حيث يتم بهذا الصدد وضمن الآليات القانونية تنظيم عمليات ترقية لصالحهم سنويا، إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية أو الترقية على أساس الشهادة.

وأضاف المتحدث بأنه فضلا عن عمليات الترقية، قامت الدائرة الوزارية بعنوان سنة 2022 باتخاذ العديد من الإجراءات، ومن ذلك إمضاء اتفاقية إطار مع جامعة التكوين المتواصل، والتي سيتم بموجبها تنظيم تكوين متخصص لفائدة منتسبي رتبتي أستاذ التعليم الأساسي ومعلم المدرسة الابتدائية الذين تخلفوا عن مزاولة ذات التكوين قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016، وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 2015 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وستتم عملية ترقيتهم في رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط حال إنهائهم لذات التكوين، استصدار جملة من التراخيص خلال السنوات السابقة، لاسيما تلك التي تم بموجبها ترقية قرابة 17000 مساعد رئيسي للتربية في رتبة مشرف التربية، تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 2012، حيث تم بعنوان السنة الجارية استصدار ترخيص استثنائي لفائدة كل الموظفين الشاغلين لرتبة مساعد رئيسي للتربية يقضي بترقيتهم في رتبة مشرف التربية عن طريق الامتحان المهني أو بعد التسجيل على قوائم التأهيل، واعتماد آلية التحويل التلقائي لمناصبهم.

وأشار إلى أن القطاع وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قامت وزارة التربية بتنصيب لجنة تقنية خاصة على مستوى الوزارة وباشرت أعمالها، وهي حاليا عاكفة على مراجعة هذا القانون، والتي وصلت إلى مرحلة جد متقدمة في تحضير المشروع الذي سيمكن تجسيده من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.