ترخيص استثنائي لتقريب أساتذة جامعيين من مقرّ سكناهم

"الوظيف العمومي" يوافق على طلب وزارة التعليم العالي

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على طلب الترخيص الاستثنائي الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحويل الأساتذة الموظفين حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه إلى مؤسسات جامعية قريبة من مقر سكنهم.

وتأتي هذه الرخصة الاستثنائية، بعد ما راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل متابعة عملية توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، إذ تم التماس رخصة استثنائية من أجل وضع بعض المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف تحت تصرف مؤسسات جامعية أخرى بالقطاع، وهذا تدعيما للتأطير البيداغوجي على مستوى هذه الأخيرة من جهة، وكذا التكفل بوضعياتهم الاجتماعية الحرجة، من جهة أخرى، على أن تتم تسوية وضعياتهم المهنية بعد ترسيمهم عن طريق النقل إلى هذه المؤسسات الجامعية.

وقدمت الوزارة هذا الطلب بعد ما تم الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد المنظمة من طرف مؤسسات القطاع لفائدة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، حيث تلقت الوزارة العديد من طلبات التحويل إلى مؤسسات جامعية أخرى من طرف بعض المترشحين، بعد ما وُجهوا إلى مؤسسات بعيدة رغم وضعيتهم الاجتماعية، وهي الوضعية التي لم تكن الوزارة على دراية بها ما دفعها لالتماس الترخيص بتحويلهم لمؤسسات أخرى وهذا حتى لا تؤثر وضعياتهم الاجتماعية على ممارستهم وأدائهم لمهامهم في أحسن الظروف، لاسيما وأن منهم مترشحات متزوجات ولهن أطفال صغار تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

ومن أجل ذلك، جاء رد المديرية العامة للوظيفة العمومية بالموافقة على التحويل مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم المترشحين الذين يخضعون لفترة تربص لمدة سنة كاملة، عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 08-10-1 المؤرخ في 3 ماي سلة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، حيث يتم اعتماد تقييم فترة تربصهم من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية للمؤسسات التي سيتم تحويلهم إليها.