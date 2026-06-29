“ترخيص خاص” للتغيّب لفائدة العمال يوم 2 جويلية

سيتمّ منح ترخيص خاص للتغيّب لفائدة العمال، يوم الخميس المقبل 2 جويلية 2026، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في إطار الانتخابات التشريعية.

جاء هذا في بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح البيان أن الإجراء يشمل مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، في جميع القطاعات، ومهما كان قانونها الأساسي. وبما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

“غير أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، يشير البيان.