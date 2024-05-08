ترخيص مسبق لاستقبال الوفود الأجنبية في تظاهرات التعليم العالي

حسب مراسلة الوزارة لمديري الجامعات والخدمات

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراسلة موجهة لمديري الجامعات والخدمات الجامعية على ضرورة احترام برنامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية المعلن عنها ضمن البرنامج السنوي لكل مؤسسة، مع الحصول على ترخيص مسبق لاستقبال وفود من خارج الوطن، في إطار هذه التظاهرات أو المشاركة خارج الجزائر في تظاهرات مماثلة.

وأبرقت مديرية الحياة الطلابية، لدى وزارة التعليم العالي، بمراسلة موجهة لكل من رؤساء الندوات الجهوية، للاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي، وللمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، من أجل الاتصال بمديري الخدمات الجامعية، لضبط برامج تنظيم الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.

وجاء في المراسلة المحررة بتاريخ 2 ماي الجاري – تحوز الشروق نسخة منها أنه :” في إطار متابعة وضبط الأنشطة العلمية الثقافية والرياضية المنظمة بالمؤسسات الجامعية والخدماتية، أرجو منكم الالتزام بتنفيذ البرنامج السنوي المتفق عليه خلال اللقاء التقييمي السنوي الذي يعرف حضور ممثلي كل المؤسسات الجامعية والخدماتية نهاية كل سنة جامعية، ويتم فيه ضبط البرنامج السنوي الذي يتم إرساله لكل المؤسسات بداية كل سنة جامعية”.

وأكدت الوزارة في السياق على ضرورة تجنب إعادة تنظيم أنشطة تحمل نفس الموضوع ونفس الاهتمام على المستوى الوطني أو الجهوي من طرف المؤسسات البيداغوجية والخدماتية، إذ يتعين على هذه الأخيرة إرسال طلب إلى مديرية الحياة الطلابية مرفقا ببطاقة تقنية حول التظاهرة، كما يتطلب مشاركة المؤسسات البيداغوجية والمؤسسات الخدماتية، في أي نشاط علمي ثقافي ورياضي جهوي أو وطني يتطلب استلام دعوة للمشاركة من مديرية الحياة الطلابية.

ونبهت ذات المراسلة إلى ضرورة أن يمر الإعلان عن أي تظاهرة جهوية أو وطنية على مديرية الحياة الطلابية، كما شددت على أن أي استقبال تقوم به المؤسسات البيداغوجية والمؤسسات الخدماتية، لوفود من خارج الوطن في إطار أنشطة علمية ثقافية ورياضية يتطلب الحصول على رخصة مشاركة من طرف المصالح المختصة بالوزارة الوصية، ونفس الإجراء بالنسبة لمشاركة المؤسسات البيداغوجية والمؤسسات الخدماتية في أنشطة علمية ثقافية ورياضية خارج الوطن، التي يتعين عليها الحصول على رخصة من المصالح المختصة بالوزارة الوصية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد أصدرت قرارات سابقة لضبط تنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية الدولية والتي تشترط موافقة مسبقة للوزارة الوصية قبل عقدها وتقديم ملف بأسماء المشاركين من داخل وخارج الوطني، كما طلبت تحديد التظاهرات والنشاطات التي تحتضنها مختلف مؤسسات التعليم العالي وضبط البرنامج السنوي مسبقا والتأشير عليه من قبل اللجان العلمية.