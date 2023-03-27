ترسيم استيراد السيارات الجديدة يوقف توهج الدوفيز في السوق الموازية

أوقف ترسيم استيراد السيارات الجديدة وبداية تسويقها فعليا، توهج العملة الصعبة مقابل الدينار في السوق الموازية بعد أسابيع من الارتفاع، والذي كان مدفوعا حينها بدخول جمركة المركبات المستعملة حيز التنفيذ.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع بلغ سعر صرف ورقة 100 يورو، 22 ألف دينار، متراجعا من مستويات قياسية بلغتها العملة الأوربية الموحدة قبل أسابيع في السوق الموازية، حين وصلت 22 ألف و600 دينار، وتحديدا خلال الفترة التى أعقبت صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بجمركة السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) ودخوله حيز التنفيذ.

أما سعر صرف ورقة 100 دولار أمريكي فبلغ 20 ألف و300 وأحيانا 400 دينار نزولا من 20 ألف و800 دينار التي كانت قد بلغتها العملة الخضراء قبل أسابيع، في عز ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، بعد الإفراج عن مرسوم السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

وتواصلت “الشروق” مع شبان يشتغلون في صرف العملات بسوق بور سعيد بالعاصمة “السكوار”، حيث أكدوا أن الطلب على العملة الصعبة وخصوصا اليورو والدولار تراجع فجأة منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع كبير وعلميات شراء فجائية قبل أسابيع رافقت الإعلان عن المرسوم الخاص بالسيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

ولم يستبعد محدثونا، أن يكون لهذا التراجع في الطلب علاقة بانطلاق علمية استيراد السيارات الجديدة للعلامة الايطالية فيات وقرب دخول أخرى في الفترة القادمة، وتراجع واضح في حماس طالبي الدوفيز الراغبين في اقتناء سيارات مستعملة، مشيرين إلى أن الطلب من طرف المقبلين على آداء العمرة ليس بنفس الحجم الذي كان قبل أسابيع لما تعلق الأمر بالمركبات المستعملة.

وحسب نفس تجار العملة، فإن التوقعات كانت تشير إلى اتجاه ورقة 100 يورو نحو مستوى تاريخي بـ 23 ألف دينار، لكن العكس حدث بحر الأسبوع الماضي وتراجع الطلب بشكل مفاجئ.

وقبل أيام توقع الرئيس المدير العام لشركة التأمينات “أليانس” حسان خليفاتي، أن تتدعم السوق الجزائرية بنحو 200 ألف سيارة جديدة خلال العام الجاري، سواء عبر نشاط الوكلاء، أو الاستيراد الفردي في إطار رخص المجاهدين.

بالمقابل يعرف سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية في التعاملات الرسمية لدى البنوك استقرارا منذ فترة بحسب بيانات بنك الجزائر، وخصوصا مقابل الدولار الأمريكي.

ويشير موقع بنك الجزائر، إلى أن سعر صرف 1 دولار يساوي 135.5593 دينار بتاريخ 24 مارس 2023، و135.2445 في 23 مارس، في حين بلغ 1 يورو 146.2685 في 24 مارس، و147.4571 في اليوم الذي قبله.