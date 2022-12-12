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ترسيم الأساتذة المتعاقدين.. هذا ما أمر به وزير التربية

الشروق أونلاين
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ترسيم الأساتذة المتعاقدين.. هذا ما أمر به وزير التربية
ح.م
إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة من أجل ضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال.

وجاء هذا عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول في شقه المتعلّق بقطاع التربية الوطنية عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الأساتذة.

وترأس الوزير ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.

وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتعلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.

ولضمان السير الحسن للعملية، أعطى الوزير تعليمات صارمة قصد المتابعة الآنية لعملية ادماج الأساتذة عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، في شقها الخاص بالموارد البشرية، كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.

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